ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 giugno 2019) Sono svariati anni che noini crediamo di aver toccato il fondo quanto a cattiva qualità di vita, impossibilità di spostarsi nella città, incuria. Ma l’amara verità è che invece stiamosempre di più, tanto checomincia a diventare una città non solo abbandonata, ma anche veramente pericolosa. Una città che presto i turisti cominceranno ad abbandonare, vista l’impossibilità reale di spostarsi. Una città, tra l’altro, che sta arrivando impreparata anche sulle sfide più complesse, come quella – drammatica – del cambiamento climatico. Ma vengo al concreto, raccontando ciò che vedo non solo come giornalista ma come cittadina e mamma di due bambini ancora piccoli. I parchi pubblici, per cominciare: non è quasi più possibile frequentarli, perché l’erba è diventata talmente alta da coprire tutto, persino, a volte, le panchine. Di conseguenza sono piene di ...

NinaSoldano : Buonasera @virginiaraggi , noi romani non sappiamo più come ringraziarla, per il lavoro che sta facendo. Grazie!!… - Noovyis : Un nuovo post (Roma, e i romani, stanno sprofondando. La politica faccia qualcosa) è stato pubblicato su Playhitmus… - Cascavel47 : Roma, e i romani, stanno sprofondando. La politica faccia qualcosa -