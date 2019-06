Rievocazione storica Trapani Monte Erice

Associazioni in piazza per la Rievocazione storica di 100 anni fa : Cosa è successo a Saronno 100 anni fa? Più di 80 Associazioni domenica 5 maggio parteciperanno alla rievocazione storica per le vie del centro con stand, cortei di figuranti, spettacoli, canti e musica. Con l'arrivo del treno a vapore alla Stazione di piazza Cadorna si rievocherà il ritorno dei reduci di guerra. Le Associazioni saronnesi che quest'anno partecipano al ...