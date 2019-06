Redmi K20 Pro è un gran telefono ma abbiamo qualcosa in più da dirvi video

Xiaomi Mi 9T è ufficiale : l’alter ego di Redmi K20 arriva in Italia a partire da 329 euro : Xiaomi Mi 9T arriva ufficialmente in Italia con scheda tecnica senza lacune e fotocamera anteriore a scomparsa a partire da 329 euro. L'articolo Xiaomi Mi 9T è ufficiale: l’alter ego di Redmi K20 arriva in Italia a partire da 329 euro proviene da TuttoAndroid.

Redmi K20 Pro: caratteristiche, prezzo e scheda tecnica ufficiale Il sub-brand di Xiaomi ci sta abituando ad una serie di dispositivi mobili che si adattano alle varie tipologie di clienti. Ce n'è per tutti i giusti, dalle fasce basse fino a quelle medie, per poi passare, infine, ai top di gamma. Il caso è quello del Redmi K20 Pro, caratteristiche al top e prezzo contenuto, l'ideale per chi vuole dotarsi di un telefono smart,

Redmi K20 Pro ottiene il Face Unlock con l'ultimo aggiornamento della MIUI 10 : Un aggiornamento alla versione MIUI 10.3.8.0 stabile porta il supporto di Face Unlock per Redmi K20 Pro presentato la scorsa settimana, tuttavia Redmi avverte che questa funzione non è sicura come il PIN, la Password o il percorso di sblocco. Il firmware include anche tre stili di orologio personalizzabili per la schermata di blocco e l'ordinamento di elenchi Wi-Fi in base alla potenza del segnale su Redmi K20 Pro.

Xiaomi Mi 9T è la versione europea di Redmi K20 - lo confermano queste immagini : Nuove immagini mostrano la confezione di vendita di Xiaomi Mi 9T e insieme ad alcuni render confermano che si treatta di una variante di Redmi K20.

Lo Xiaomi Mi 9T (alias Redmi K20) confermato per l'Europa : prezzo irresistibile : Se avete attenzionato il Redmi K20 preoccupati del fatto potesse non essere commercializzato in Europa, siamo lieti di comunicarvi che quanto si era ipotizzato nelle scorse ore corrisponde a verità: il dispositivo arriverà anche da noi, ma con il nome di Xiaomi Mi 9T (d'altronde questo lo sapevate già, avendovelo noi anticipato qualche giorno fa). Come riportato da 'gizmochina.com', il terminale è stato già reso disponibile al pre-ordine presso

Per Redmi K20 Pro è subito record di vendite in Cina e scorte in esaurimento in attesa della versione internazionale : Dalla Cina arriva la conferma che il lancio di Redmi K20 e Redmi K20 Pro è stato accolto con grande entusiasmo dai fan dell'azienda. Ecco tutti i dettagli

Xiaomi Mi 9T - alias Redmi K20 - appare in Bulgaria a un prezzo ufficiale niente male : Un'ulteriore conferma alle tante indiscrezioni secondo cui sarà Xiaomi Mi 9T il nome scelto per la versione europea di Redmi K20 arriva da un rivenditore bulgaro

La fotocamera a scomparsa di Redmi K20 e K20 Pro garantisce 300.000 cicli di apertura/chiusura : La fotocamera a scomparsa di Redmi K20 e Redmi K20 Pro può contare su un meccanismo fatto per durare decisamente a lungo.

Xiaomi Mi 9T Pro è il prescelto per l'Europa : fatti da parte - Redmi K20 Pro : Xiaomi Mi 9T Pro dovrebbe essere il nome con cui verrà commercializzato in Europa il nuovo Redmi K20 Pro: ecco una serie di immagini che mostrano l'unica differenza tra i due.

In Europa il Redmi K20 si chiama Xiaomi Mi 9T - i dettagli : Avrete sicuramente sentito parlare dei nuovi Redmi K20 e K20 Pro e magari, interessati, qualcuno di voi si sarà anche chiesto se mai arriveranno in Italia. La risposta arriva dall'e-commerce Geekbuying, che ha inserito nel proprio catalogo una nuova coppia di device, contraddistinti dal nome Xiaomi Mi 9T, che altro potrebbe non essere che la nomenclatura utilizzata per il debutto commerciale dei Redmi K20 e K20 Pro per il mercato globale.

Xiaomi Mi 9T Global (Redmi K20) è già in preordine a prezzi scontati : Lo store online Geekbuying propone Xiaomi Mi 9T (Redmi K20) nella versione Globale, con codice sconto , nelle varianti da 64 e 128 GB.

Redmi K20 Pro in arrivo in una versione con tanta RAM : Dopo mesi di indiscrezioni e anticipazioni varie, Redmi K20 e Redmi K20 Pro sono stati presentati ufficialmente dal produttore cinese un paio di giorni fa

Xiaomi Mi 9T - POCOPHONE F2 o Redmi K20? C'è confusione - ma il prezzo potrebbe mettere tutti d'accordo : Xiaomi Mi 9T, Mi 9T Pro, POCOPHONE F2, F2 Pro, Redmi K20 e Redmi K20 Pro: sei nomi per due soli smartphone Android, da commercializzare in Paesi diversi con nomi diversi? Al momento c'è un po' di confusione, ma spunta un possibile prezzo per l'Europa.