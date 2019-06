Rally Sardegna 2019 | Dani Sordo approfitta del clamoroso errore di Tanak e vince in

DIRETTA Rally DI SARDEGNA 2019/ Wrc - streaming video e tv : Tanak si ripete? : DIRETTA RALLY di SARDEGNA 2019: info streaming video e tv, orario e vincitore dell'ottava tappa del Mondiale Wrc. Chi oggi troverà il traguardo ad Alghero?.

Rally Sardegna 2019 : Ott Tanak vola in testa. Sordo insegue e Ogier va ancora ko : Pure perfezione. E’ giusto definire così la giornata dell’estone Ott Tanak e della Toyota, volati letteralmente in testa al Rally di Sardegna, ottavo round del WRC 2019. Il pilota della Yaris si è letteralmente esaltato al volante della sua vettura, aggiudicandosi tutte e sei le speciali in programma, superando e distanziando colui che fino a stamane guidava l’overall, ovvero lo spagnolo della Hyundai Daniel Sordo. Tanak, dopo ...

Diretta Rally di Sardegna 2019/ Wrc : classifica - Tanak al comando su Sordo : Diretta Rally di Sardegna 2019: info streaming video e tv, vincitore, percorso, orario seconda giornata dell'ottava gara del Mondiale Wrc, oggi 15 giugno.

Rally Sardegna 2019 : incidente e ritiro per Ogier! Sordo al comando ma Tanak è vicino e allunga su Neuville : La prima vera giornata di gara nella sedicesima edizione del Rally di Sardegna è stata ricca di colpi di scena e problemi anche per i migliori piloti del WRC, ma alla fine sorride piuttosto nettamente all’estone Ott Tanak che allunga in maniera importante su Thierry Neuville e vede il leader del Mondiale Sebastien Ogier costretto al ritiro per un grave errore di guida sul finire di mattinata. La testa della corsa è però occupata dallo ...

Nel weekend su DAZN comincia la Copa America e il Rally di Sardegna : weekend di grandi appuntamenti quello in programma su DAZN.

Mondiale Rally - Citroen C3 Wrc di Ogier in testa al Sardegna 2019 : La sedicesima edizione del Rally Italia Sardegna, ottava gara del FIA World Rally Championship, valida anche quale quarto atto del Campionato

Rally Sardegna 2019 : Tanak cerca il sorpasso Mondiale - Ogier e Neuville pronti a raccogliere la sfida : Ci siamo lasciati dieci giorni fa con la convincente vittoria di Ott Tanak nel Rally del Portogallo, con l’estone che ha completamente riaperto la propria corsa al titolo recuperando otto punti al leader Sebastien Ogier e allungando sull’altro pretendente al trono del WRC, Thierry Neuville. Lo spettacolo del Mondiale Rally arriva in Sardegna per uno dei più spettacolari e attesi appuntamenti della stagione che per la sedicesima volta ...