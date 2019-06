huffingtonpost

(Di domenica 16 giugno 2019) “Regà fateve boccià, perché quando mettete il nasodalla scuola cominciano i guai”. Il consiglio ai maturandi risulterà inusuale, ma altrettanto inusuale personaggio da cui parte. Federico Palmaroli, noto sui social come “Osho”, si è rivolto ai, prossimi ad affrontare gli esami di Stato. “Non sapete cosa vi aspetta là”, continua “Osho”, “! Approfittate dei percorsi di orientamento dopo la scuola perché sono molto utili, non fate come me che ho preso giurisprudenza e me ne sono pentito perché poi ho scoperto di voler fare tutt’altro. Valutate molto bene le vostre, le vostre attitudini e nontrasportare dal gregge”.Palmaroli racconta all’Adkronos il suo esame: “Non ricordo stati di ansia o ...

louisfornellist : 'Ragazzi, fatevi bocciare: là fuori è dura. Seguite le aspirazioni, non il gregge' - HuffPostItalia : 'Ragazzi, fatevi bocciare: là fuori è dura. Seguite le aspirazioni, non il gregge' - jimisshissi : Ma che cazzo, ancora oggi e dicono ste cazzate, ma fatevi una vita invece di rompere le palle, Jimin (così come tu… -