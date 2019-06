Pure il Piemonte vuole l' autonomia E chiederà tutti i poteri Esclusivo

affaritaliani

(Di domenica 16 giugno 2019) Non solo Veneto e Lombardia. Non solo Luca Zaia e Attilio Fontana. Anche ildi Alberto Cirio, che ha appena varato la nuova giunta dopo la vittoria contro Sergio Chiamparino del 26 maggio, si prepara a chiedere al governo l'regionale. Secondo... Segui su affaritaliani.it

njhsmywonder : @SkyfullofED Pure io del Piemonte, ma più che altro lo capisco non lo parlo mai - LokiOfAsgavrd : @gajamars204 Mio padre ha vissuto a Genova per 40 anni e ora abitiamo in basso Piemonte a tipo 50 minuti dalla citt… - saedderdaze : @SkyfullofED pure io del Piemonte e il dialetto lo capisco ma lo parlo veramente poco -