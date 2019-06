Pugni e insulti | minacciati per maglietta Cinema America

ilfogliettone

(Di domenica 16 giugno 2019) Bottigliate,e testate con minacce per far togliere a 4 ragazzi le magliette del Piccolo, arena di Trastevere recuperata da una associazione di giovani che ha dato vita a un progetto che mira a portare il grande schermo nelle piazze della Capitale. Il fatto è avvenuto nella notte, intorno alle 4. Ad agire sono stati - si fa sapere dalla stessa associazione - "una decina di individui di circa trent'anni all'urlo di 'Hai ladel, sei antifascista, levati subito sta, te ne devi andare via da qua'". I quattro aggrediti - si ricorda - avevano passato la serata anche in Piazza San Cosimato per seguire le proiezioni dei ragazzi del.A denunciare il tutto è David Habib - 20 anni, ex studente del Liceo Virgilio, lavora alla biglietteria del Colosseo - ricoverato d'urgenza al Fatebenefratelli. Lui aveva indosso la ...

