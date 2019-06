PSG | Al Khelaifi sbotta | “Basta prime donne | o quella è la porta!”

PSG - Nasser Al Khelaifi indagato per corruzione : i dettagli : Nasser Al Khelaifi, proprietario del Paris Saint German e BeIn Sports, è stato indagato per quanto concerne due pagamenti ‘anomali’ Il proprietario del Paris Saint German e BeIn Sports Nasser Al Khelaifi, nei giorni scorsi accostato alla As Roma come possibile futuro acquirente del club giallorosso, è stato indagato per ‘corruzione‘ riguardo alla candidatura di Doha per i campionati mondiali di atletica leggera del ...

PSG - Conte nel mirino di Al Khelaifi : Tuchel rischia la panchina : PSG Conte – Il Psg fa sul serio, e quando il club parigino decide di fare una cosa non si scherza. L’idea è quella di convincere Antonio Conte ad allenare il club, che nei prossimi anni, punterebbe alla Champions League. Quale idea migliore di Antonio Conte? L’ex ct della Nazionale Italiana di calcio è sempre […] L'articolo Psg, Conte nel mirino di Al Khelaifi: Tuchel rischia la panchina proviene da Serie A News Calcio - ...

Conte - irrompe il PSG : contatto con Al Khelaifi : E' ancora tutto da definire il futuro di Antonio Conte , che continua a essere un pensiero della Roma e pure dell'Inter anche se, nelle ultime ore, è spuntato un nuovo corteggiatore di lusso per l'ex ...