Poniz nuovo presidente dell’Anm - linea dura contro il carrierismo in magistratura : linea dura contro il carrierismo in magistratura e contro le 'porte girevoli' tra politica e toghe. Sono i punti centrali del discorso che Luca Poniz, nuovo presidente dell'Anm, ha voluto rivolgere ai colleghi, subito dopo la sua elezione. "La magistratura non e' quella che emerge dalle intercettazioni che abbiamo letto in questi giorni", ha affermato, sottolineando il "compito difficile" a cui e' chiamato il sindacato delle toghe dopo "gli ...

