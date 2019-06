Per l’acconto Imu in scadenza lunedì 17 giugno valgono le aliquote dell’anno

ilsole24ore

(Di domenica 16 giugno 2019) Attenzione alle doppie pertinenze, alle categorie catasatali e alle norme se si ha acquistato l’immobile nel 2019. Laper il versamento è17. Ecco le cose da sapere per evitare di fare errori o di essere inadempienti rispetto all’imposta sugli immobili...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.