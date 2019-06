Per festeggiare la festa del Papà | arriva la prima foto del volto di Archie

Sfilata di ambulanze Per festeggiare Alfieri - Asl sospende la convenzione : L'Asl di Salerno, dopo la Sfilata con le ambulanze per festeggiare l'elezione a sindaco di Franco Alfieri, ha sospeso la convenzione con la Croce Azzurra di Agropoli e Capaccio Paestum. La...

Ficarra e Picone : «Nel 2020 un tour Per festeggiare i nostri 25 anni di carriera. Ne verranno fuori quattro serate TV» : Ficarra e Picone Un matrimonio artistico che dura da (quasi) venticinque anni. Ficarra e Picone, duo comico tra i più apprezzati del grande e piccolo schermo, in un’intervista rilasciata al Corriere svelano alcuni dei progetti nel cassetto per l’importante e significativo traguardo che raggiungeranno nel 2020. Oltre all’uscita, il 12 dicembre prossimo, di un film per Medusa che i due siciliani hanno cominciato a girare proprio ...

Capaccio Paestum - sette ambulanze sfilano Per festeggiare la vittoria del "sindaco delle fritture" : M5s: "Vergognoso". La replica del neoeletto Franco Alfieri (Pd): "In quei momenti non ero al comitato, mi dissocio completamente"

Como - si tuffa nel lago con i compagni Per festeggiare la fine della scuola : morto 15enne : Un’imprudenza è costata la vita ad un ragazzo di soli 15 anni, che voleva festeggiare con gli amici l’ultimo giorno di scuola. Il giovane, studente presso l’istituto alberghiero Cps di Monte Olimpino, si è recato con diversi compagni, tra cui alcuni maggiorenni, in viale Geno per celebrare la fine delle lezioni, come da tradizione per molti studenti, con un bagno nel lago di Como. Solo che l’adolescente, originario del Ghana ma residente da anni ...

Buon Compleanno… Pippo : stasera lo show-evento su Rai 1 Per festeggiare Baudo. Tutti gli ospiti : Buon Compleanno... Pippo Nel giorno del suo 83esimo compleanno, Rai 1 rende omaggio a Pippo Baudo con uno show-evento in prima serata, a partire dalle 20.30, dal titolo Buon Compleanno… Pippo. Una vera e propria festa in compagnia di amici e colleghi, molti dei quali ‘li ha inventati lui’, per festeggiare anche i 60 anni di carriera. “La Rai organizzerà per me una grande festa alla quale prenderanno parte gli amici più ...

