ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 giugno 2019) Assicurano, per ora, di non voler lasciare il partito. Ma intanto assediano il segretario Nicola Zingaretti. Continua il lamento dei renziani dopo l’autosospensione di Luca, coinvolto nello scandalo che ha travolto il Csm, e dopo l’esclusione dalla segreteria nominata in tutta fretta sabato 15 giugno. “Sono arrivati piùdall’interno del Pd che dagli avversari politici”, ha detto Maria Elenaintervenendo all’incontro nazionale di Sempre Avanti, corrente vicina all’ex premier e all’ex ministro Pd. Ettore, anche lui presente al convegno, ha invece attaccato la dirigenza e rievocato lo stesso Matteo Renzi: “Se partiamo dal principio che la politica richiede leadership, io dico che di leadership in giro se ne vedono tante ma di quelle che muovono il Paese ne ho vista una”. Sullo sfondo il neo eletto ...

HuffPostItalia : Maria Elena Boschi: 'Contro Lotti attacchi più dal Pd che dagli avversari' - ArchAtlas : RT @paoladelusa: Un sabato sera d’estate, la madre e le due sorelle avevano degli appuntamenti e a lui non andava d’incontrare i ragazzi ne… - Cascavel47 : Pd, Boschi: “Più attacchi a Lotti da dentro il partito”. Rosato: “Manca leadership”. E Calenda: “Che palle, facciam… -