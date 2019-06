Papa Francesco tra i terremotati di Camerino | “nessuno si scordi di voi” FOTO

Terremoto - Papa Francesco a Camerino : “Le case finiscono in macerie - ma Dio si ricorda di noi” : “Di fronte a quello che avete visto e sofferto, di fronte a case crollate e a edifici ridotti in macerie, viene questa domanda: che cosa è mai l’uomo? Che cos’è, se quello che innalza può crollare in un attimo? Che cos’è, se la sua speranza può finire in polvere? Che cosa è mai l’uomo?“: queste le parole di Papa Francesco pronunciate oggi in occasione della messa che sta tenendo a Camerino in provincia di Macerata. “La risposta ...

Papa Francesco a Camerino - nelle casette dei terremotati : “Situazione si risolva subito” : Papa Francesco è in visita a Camerino, città del Centro Italia che ha duramente subito le conseguenze del terremoto del 2016. Visitando le strutture abitative emergenziali ha rivolto un messaggio alle famiglie che ci vivono: "Sono vicino a ognuno di voi e prego per voi perché questa situazione si risolva il più presto possibile. Grazie per la pazienza e per il coraggio".Continua a leggere

Papa Francesco oggi a Camerino - un abbraccio ai terremotati : Papa Francesco oggi visiterà Camerino, in provincia di Macerata, per incontrare la popolazione colpita 3 anni fa dal terremoto in Centro Italia. L’arrivo è previsto al Centro sportivo dell’Università di Camerino poco prima delle 9. Dopo l’accoglienza delle autorità civili ed ecclesiastiche locali, come prima tappa il Papa si recherà alle Sae, le “casette”, per incontrare alcune famiglie. In seguito visiterà la ...

Papa Francesco incontra Landini - ma non Salvini. La polemica di Libero : Il quotidiano Libero, diretto da Vittorio Feltri, bacchetta Papa Francesco reo di aver ricevuto il segretario della Cgil Maurizio Landini, ma non il segretario della Lega e vicepremier, Matteo Salvini.Libero scrive:Pare che Matteo Salvini non lo voglia ricevere. Ma Papa Francesco trova tempo e modo per accogliere altri ospiti in Vaticano. Gli ultimi? Una delegazione della Cgilguidata dal segretario generale, Maurizio Landini, e della ...

Clima - Papa Francesco : “I poveri soffrono maggior impatto della crisi ambientale” : “Sono i poveri che soffrono il peggior impatto della crisi Climatica. Come dimostra l’attuale situazione, i poveri sono coloro che sono più vulnerabili agli uragani, alla siccità, alle inondazioni e agli altri eventi Climatici estremi. Perciò si richiede sicuramente coraggio per rispondere al grido sempre più disperato della terra e dei suoi poveri”: lo ha dichiarato Papa Francesco nel discorso con i vertici delle Compagnie Petrolifere ...

Papa Francesco teme un complotto : "Chi parla alle mie spalle" - attacco al cuore del Vaticano : Si sente accerchiato, Papa Francesco. In Vaticano, in molti, non condividono le sue decisioni e le sue aperture. La vicenda è nota. E il fatto che senta il fiato sul collo, il Pontefice lo ha confermato con quanto detto ieri, giovedì 13 giugno, nel corso di un incontro con i nunzi. A questi ultimi h

“Vietato criticare alle spalle il Papa”. Francesco dà l’ultimatum ai nunzi : Roma. “È inconciliabile l’essere rappresentante pontificio con il criticare alle spalle il Papa, avere dei blog o addirittura unirsi a gruppi ostili a lui, alla curia e alla chiesa di Roma”. Francesco avrà fatto sobbalzare qualche nunzio, magari assente, consegnando ai rappresentanti pontifici conve

Papa Francesco annuncia : “I genitori si possono separare per il bene dei figli” : "A volte il matrimonio è valido, ma altre volte è meglio che i due si separino per il bene dei figli", ha spiegato Papa Francesco, non bisogna dire sempre "va avanti, non c'è problema". Mentre il vescovo di Rimini ha chiesto perdono agli uomini e alle donne separati che hanno sentito il rifiuto della Chiesa.Continua a leggere

Papa Francesco contro la politica : "Costruire i muri e sbarrare gli ingressi? Non sarà per sempre" : Papa Francesco torna a occuparsi di politica. Questa volta l'occasione ideale è la Giornata mondiale dei poveri, che, ancora una volta, sembra dedicare agli immigrati: "Si possono costruire tanti muri e sbarrare gli ingressi per illudersi di sentirsi sicuri con le proprie ricchezze a danno di quanti

Francesco : non si critica Papa a spalle : 12.10 "Ci sono matrimoni nulli per mancanza di fede. In alcuni casi il matrimonio è valido,ma a volte è meglio che i due si separino per il bene dei figli". Lo ha detto il Papa ai Gesuiti, nel suo viaggio in Romania, come riportato da La Civiltà Cattolica."La Chiesa oggi è ferita da tensioni interne", ha aggiunto. Nel discorso consegnato ai nunzi apostolici, ossia gli "ambasciatori" della Santa Sede,evidenzia come sia "inconciliabile essere ...

Papa Francesco cita Fedez - lui replica e lo chiama “Francy” : Papa Francesco cita Fedez (e J-Ax), a suo insaputa, ma Federico Lucia non perde l'occasione per rispondergli e utilizzare un tono amichevole. L'inaspettata citazione si è verificata durante l'omelia della Messa di Pentecoste, nella quale il Pontefice si è soffermato sull'argomento social, utilizzando uno dei versi di Comunisti col Rolex: "Nell’era dei computer si sta a distanza: solo contatti, più social ma meno sociali". Il verso ...

Papa Francesco cita Fedez nell’omelia - il rapper gli risponde così : Durante l’omelia per la messa di Pentecoste Papa Francesco ha citato a sua insaputa una canzone di Fedez e J-Ax. “Nell’era dei computer si sta a distanza: solo contatti, più social ma meno sociali”, ha detto il Pontefice, ricalcando il brano Comunisti con il Rolex quando dice “perché in fondo il mio ideale è il socialismo reale / Quello sempre più social e sempre meno sociale”. Una coincidenza che fa riflettere sull’attualità del ...

Papa Francesco si occupa di temi che ormai non importano più a nessuno. E per questo dà fastidio : “Alcune parole che riempiono giornali e tv non vengono mai citate: populismo, migranti, disuguaglianza”. La cronaca asciutta e precisa di Stefano Feltri sull’incontro di Bilderberg, pubblicata su Il Fatto Quotidiano il 4 giugno, illumina le difficoltà di Papa Francesco nel suo ruolo di leader religioso, voce etica a livello geopolitico. Bilderberg non è l’unico forum internazionale in cui si incontrino annualmente uomini di potere, politico ed ...