Panda gigante salvato dagli abitanti di un villaggio | dopo due mesi di cura è libero

(Di domenica 16 giugno 2019) Unche si era ammalato ed era statoda alcuni, è tornato in libertà10 settimane di cure. L’animale era stato trovato il 5 aprile dai contadini della Contea di Jiuzhaigou, situata nella Provincia sudoccidentale di Sichuan. Il Centro di Ricerca di Chengdu per l’Allevamento deiGiganti aveva inviato un gruppo di due veterinari e un allevatore per soccorrere il raro animale nella Contea di Jiuzhaigou. Il gruppo aveva esaminato l’esemplare, una femmina adulta con un’età presumibilmente compresa tra i 7 e gli 8 anni vedendola gravemente disidratata, e diagnosticandole numerose patologie, tra cui disturbo elettrolitico, acidosi metabolica, infezione, anemia e disfunzioni cardiache.più di duedi trattamento intensivo e assistenza, l’assunzione di cibo e lo stato mentale delsono migliorati gradualmente. Ora l’animale pesa 85 ...

