?Palma Campania | 83enne spara per gli schiamazzi notturni | un morto | 2 feriti gravi

?Troppi rumori - 83enne esce in strada e spara a Palma Campania : un morto - 2 feriti : Tragedia in provincia di Napoli dove un pensionato infastidito dagli schiamazzi provenienti dal chiosco sotto casa, ha preso la pistola, è sceso in strada a Palma Campania e ha cominciato...

A Palma Campania un uomo di 83 anni ha ucciso il titolare di un bar perché non riusciva a dormire per la musica alta : Sabato sera a Palma Campania, in provincia di Napoli, un uomo di 83 anni ha ucciso il titolare di un bar vicino casa sua, e ha ferito altre due persone: non riusciva a dormire per la musica troppo alta, ha