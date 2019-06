Pallamano | Qualificazioni Europei 2020 | una grande Italia si arrende all’Ungheria nel

oasport

(Di domenica 16 giugno 2019) A Kecskemet un cuore enorme non basta alla Nazionalena dimaschile, che esce sconfitta 32-29 contro l’Ungheria nell’ultima giornata del gruppo 7 di qualificazione agli, abbandonando ogni speranza di accedere alla massima manifestazione continentale. Avvio di gara caratterizzato da numerose palle perse da parte degli azzurri, che buttano via una serie infinita di occasioni da gol, ritrovandosi in svantaggio 6-3, e riuscendo ad andare a segno solamente dalla distanza con Davide Bulzamini e Alessio Moretti. Col passare del tempo, però, cresce la fiducia della formazione allenata da Riccardo Trillini, che dopo delle superlative parate di Domenico Ebner accorcia ben cinque volte sul -1, chiudendo la frazione 16-14. Nella ripresa l’lascia da parte tutti gli errori della prima parte, e al 38′ pareggia sul 20-20 con Michele Skatar, ...

azzurridigloria : ????? PALLAMANO: QUALIFICAZIONI EURO 2020 ????? Serata amara per @ItaliaTeam_it e @FIGHPress: la formazione di mister… - zazoomnews : Pallamano Qualificazioni Europei 2020: una grande Italia non basta la Russia passa per 30-23 - #Pallamano… - zazoomblog : Pallamano Qualificazioni Europei 2020: una grande Italia non basta la Russia passa per 30-23 - #Pallamano… -