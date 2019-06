Ostia | 100 vele per il rilancio del porto di Roma

romadailynews

(Di domenica 16 giugno 2019): 100per ildeldi– Continuano le iniziative per ild’immagine del litoraleno e in particolare die del suo belturistico che merita di tornare ad essere ildella Capitale, punto di incontro e motore di sviluppo economico sociale di tutto il litoraleno. Dopo la realizzazione in ambito portuale di un centro sportivo di alto livello – la “Palestra della Legalità” – (iniziativa nata dall’accordo tra Asilo Savoia, Regione Lazio e Tribunale dinell’ambito del programma “Talento & Tenacia” finalizzato all’inclusione sociale, promozione sportiva e inserimento lavorativo di giovani atleti), si preannunciano nuove iniziative per l’estate. Primo appuntamento una “48 ore del Mare” due giorni di festa – il 22 e 23 giugno – per la “100”, un evento di promozione sportiva giunto alla XXIII edizione ...

medicojunghiano : RT @PiccoloAmerica: Abbiamo appena pubblicato il programma dell'estate 2019! #IlCinemaInPiazza torna a invadere San Cosimato, Cervelletta… - smau84 : Riportiamo a Ostia! - DanielaBeatrici : RT @PiccoloAmerica: Abbiamo appena pubblicato il programma dell'estate 2019! #IlCinemaInPiazza torna a invadere San Cosimato, Cervelletta… -