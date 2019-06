Oggi ci sono le elezioni politiche in Guatemala

Ciclismo - le prime parole di Froome dopo l’incidente : “so quanto sono fortunato ad essere qui Oggi” : Il corridore britannico ha affidato al sito del Team Ineos le sue prime parole dopo l’incidente, pubblicando anche una foto che lo ritrae sul letto d’ospedale Chris Froome ha parlato, lo ha fatto al sito del Team Ineos esprimendo il suo stato d’animo dopo il terribile incidente occorsogli al Giro del Delfinato. Le sue condizioni sono stabili, una buonissima notizia dopo quanto ha dovuto sopportare negli ultimi giorni, in ...

A Milano - Firenze e Napoli Oggi ci sono manifestazioni dei sindacati dei metalmeccanici : I tre principali sindacati italiani dei lavoratori del settore metalmeccanico – Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Ui – hanno organizzato per oggi tre manifestazioni unitarie a Milano, Firenze e Napoli, e indetto uno sciopero di categoria. Le ragioni dello sciopero e delle

Matrimonio a prima vista. Sposi nel 2016 - ma Wilma e Stefano Oggi sono nei guai : Si erano sposati nel novembre del 2016. Amore a prima vista? Forse. Di sicuro, ‘Matrimonio a prima vista’: perché Stefano Soban e Sara Wilma Milano – lui titolare di una gelateria di Alessandria, lei cantante di Abbiategrasso – erano tra i partecipanti al reality omonimo andato in onda su Sky in cui coppie di perfetti sconosciuti accettavano di sposarsi e di vivere per tre mesi sotto l’occhio delle telecamere che ...

Raggi : Fori sono riuniti - Oggi è giornata storica : Roma – “oggi e’ una giornata storica. Va detto. Finalmente i Fori sono riuniti. Abbiamo lavorato tantissimo per Raggiungere questo risultato e gli ultimi mesi, con l’arrivo del ministro Alberto Bonisoli, hanno consentito di superare moltissimi ostacoli di tipo burocratico e amministrativo che spesso da cittadini non riusciamo a capire, perche’ la struttura stratificata rende complicate le cose piu’ semplici. A ...

Tutti in coda : dove mangiano (e chi sono) i poveri di Oggi Buone Notizie in edicola : Dal 1959 l’Opera San Francesco è il refettorio milanese dei poveri. L’azienda della carità accoglie 25mila persone all’anno da 135 Paesi

Sono solo Fantasmi Christian De Sica dà il via alle riprese «Oggi comincia il nostro film» : Christian De Sica dirige l'horror comedy italiano con Gianmarco Tognazzi, Carlo Buccirosso e suo figlio Brando. Sono partite ieri, 3 giugno 2019, le riprese del nuovo film di Christian De Sica. “Sono solo Fantasmi” soggetto di Nicola Guaglianone verrà girato interamente a Napoli. Nel cast, oltre ...

Francesco Monte ha lasciato Giulia Salemi - Spy rivela : 'Oggi sono due estranei' (RUMORS) : Ad un paio di giorni dall'annuncio ufficiale della fine della storia d'amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi, il settimanale "Spy" ha raccontato nei dettagli quali sarebbero le motivazioni che hanno portato a tutto questo. Stando a quello che si legge sulla rivista di gossip uscita oggi, sarebbe stato l'ex tronista a lasciare la fidanzata dopo essersi reso conto di alcune cose: che i fantasmi del passato (Cecilia Rodriguez, ndr) non sono ...

Raffaella Fico e Alessandro MOggi si sono lasciati : lui in barca con la nuova fidanzata - la deputata Elvira Savino : Rafaella Fico e Alessandro Moggi si sono nuovamente lasciati. L’ex gieffina e il procuratore sportivo, figlio di Luciano, sembravano a un passo dalla nozze, ma il sogno d’amore sembra ormai destinato a non avverarsi. A dare l’annuncio non è stato nessuno dei due diretti interessati, ma le foto di Moggi in barca assieme alla nuova fiamma. La rivista “Chi” infatti ha pubblicato gli scatti di una romantica crociera di Alessandro assieme alla nuova ...

MOggi : 'Non sono convinto della certezza dell'arrivo di Sarri alla Juventus' : È l'argomento più dibattuto dell'ultimo mese, dopo l'ufficializzazione dell'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus: parliamo del prossimo tecnico bianconero, con le ultime indiscrezioni che sembrano confermare il probabile arrivo di Maurizio Sarri a Torino. Questo ritardo nella nomina del tecnico toscano deriverebbe da questioni burocratiche, in quanto Sarri ha ancora un contratto che lo lega al Chelsea per altri due anni e quindi sarà ...

Sono state arrestate decine di persone accusate di appartenere a clan mafiosi della provincia di FOggia : La polizia ha arrestato decine di persone accusate di appartenere a clan mafiosi della zona di San Severo, nella provincia di Foggia. Le persone arrestate Sono accusate, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, tentata estorsione, associazione finalizzata al

TIANANMEN/ "Oggi molti ex studenti di allora sono al potere e comandano aziende" : 30 anni fa il regime cinese soffocò nel sangue la protesta degli studenti universitari che chiedevano riforme in piazza Tian'anmen

Cantieri - Conte : ‘Modifiche Lega rischiano di creare caos’. Salvini : ‘Sono fiducioso in un accordo positivo già Oggi’ : L’operazione disgelo è condotta da Luigi Di Maio. Il capo politico del M5s ha preso il telefono e ha chiamato l’altro vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini: è stata una “lunga e cordiale” telefonata, racconta l’Ansa. Fonti di entrambi i partiti definiscono il clima “positivo”. E così la crisi che sembrava imminente e travolgente si è trasformata all’improvviso in un cielo sereno. Se la ...

Sono solo Fantasmi Christian De Sica dà il via alle riprese «Oggi comincia il nostro film» : Christian De Sica dirige l'horror comedy italiano con Gianmarco Tognazzi, Carlo Buccirosso e suo figlio Brando. Sono partite ieri, 3 giugno 2019, le riprese del nuovo film di Christian De Sica. “Sono solo Fantasmi” soggetto di Nicola Guaglianone verrà girato interamente a Napoli. Nel cast, oltre ...

Anche Oggi abbiamo due nuovi leghisti che si sono fatti notare : Si chiamano Paolo Tiramani e Stefano Solaroli, hanno in comune la fede leghista e si sono aggiudicati quel po’ di notorietà che non si nega a nessuno nella nostra meravigliosa era social. Addirittura deputato piemontese della zona di Vercelli dallo scorso anno il primo, sostenitore il secondo del candidato sindaco di Ravenna (e candidato al consiglio comunale lui stesso) i due hanno espresso la loro visione del mondo, le loro priorità politiche ...