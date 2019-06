Nuova indagine su Chiara Appendino | avviso di garanzia per il sindaco M5s

Le accuse contro le persone coinvolte nello scandalo dell’acqua inquinata a Flint - Michigan - sono state fatte cadere per avviare una Nuova indagine : Tutte le accuse contro le otto persone coinvolte nello scandalo dell’acqua inquinata di Flint , in Michigan , Stati Uniti, sono state fatte cadere per avviare una nuova indagine . Lo ha annunciato l’ufficio del procuratore generale del Michigan , a più di tre anni

Campania - Nuova indagine su assunzioni clientelari alla Gori/Acea. Ritardi inchiesta - Bonafede non manda ispettori : La risposta del ministero di Giustizia all’interrogazione del deputato M5s Luigi Gallo e di altri parlamentari pentastellati sui Ritardi dell’ inchiesta su appalti pilotati e spartizioni di posti di lavoro in Gori /Acea, la società pubblica che gestisce il servizio idrico tra le province di Napoli e Salerno, produce due notizie. La prima è che la Procura di Torre Annunziata sta lavorando ad un nuovo fascicolo sulle assunzioni clientelari . Quelle ...

Torino - archiviata indagine su Casapound e Forza Nuova : sulla base del materiale raccolto - non violano la legge Scelba : Non è dimostrato che Casapound e Forza Nuova siano un tentativo di ricostituzione del partito fascista. È stato archiviato infatti a Torino un fascicolo di indagine contro le due formazioni di estrema destra. Il procedimento era stato aperto nel febbraio del 2018 dopo un’iniziativa di un deputato del Partito Democratico, Davide Mattiello. Il parlamentare aveva presentato un esposto corredato da documentazione per dimostrare come le due ...