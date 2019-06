Nuova forte scossa di terremoto al largo della Nuova Zelanda DATI e MAPPE

Renault Captur 2 – A Francoforte (12 – 22 settembre) la Nuova serie : Dopo la Clio 5, è la volta di rinnovare il piccolo crossover che proprio da questa vettura deriva. La Captur infatti nasce proprio da quest’idea. Una versione rialzata della Clio. Non penso che neppure presso la Regie si potessero immaginare il successo riscosso. Analizzando bene il prodotto e il contesto del Mercato dell’auto attuale però, la Captur può rappresentare un’auto che copre diverse fasce. Può essere ...

Forte sisma di magnitudo 7.7 in Papua Nuova Guinea : revocata allerta tsunami : Un potentissimo sisma di magnitudo 7.7 della scala Richter è stato registrato oggi, martedì 14 maggio 2019, alle 22:58 (ora locale), poco al largo delle coste della Papua Nuova Guinea . Secondo l'Usgs americano il violento terremoto avrebbe avuto il suo esatto epicentro 45 chilometri a nordest rispetto alla città di Kokopo, fra il mare di Bismark e le Isole Salomone. L'evento avrebbe avuto un ipocentro molto superficiale, individuato a soli 10 ...

Forte scossa di terremoto in Papua Nuova Guinea - allarme tsunami [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo Mwpd 7.4 si è verificato in Papua Nuova Guinea alle 14:58:27 ora italiana (23:58:27 ora locale) ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Il centro di monitoraggio USA del Pacifico ha diramato un’allerta tsunami per la Papua Nuova Guinea e le isole Salomone: “Sulla base dei dati preliminari, pericolose onde di tsunami sono possibili lungo le coste entro i ...