Nudismo & Sessualità | tra sole e natura | libertà di essere se stessi

(Di lunedì 17 giugno 2019) Per coloro che praticano naturismo la parolanon va associata mai al fatto dinudi. Ci sono anche dei regolamenti comportamentali nei campeggi e siti naturisti (sopratutto all’estero), dove bisogna avere sempre un atteggiamento tale da non indurre gli altri a sentirsi a disagio. Facile a dirsi, per chi frequenta abitualmente tali ambiti, per gli altri, almeno inizialmente, a proprio agio è abbastanza difficile sentircisi, poi passa. La maggior parte delle persone che sono attratte da tale pratica, è più a disagio con il proprio corpo , rispetto a chi lo circonda. Questo, di fatto è una cosa che va nella giusta direzione, ma dovrebbe passare entro poco, se l’ambiente è sano. Accettarsi è più difficile che accettare il contesto che si sapeva come era. La vita no-tessile è una filosofia, è un pensiero che puòcondiviso oppure no. Non deve...

