Nilufar Addati e Nicolò Brigante hanno litigato ' Non c' è stato modo di chiarire'

Uomini e Donne - tra Nilufar Addati e Nicolò Brigante è finita in disgrazia : "Non c'è più modo" : Un anno dopo la loro avventura a Uomini e Donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, cala il sipario sul rapporto tra Nilufar Addati e Nicolò Brigante. I due non hanno infatti più alcun rapporto. Stando a quanto rivelato da Nicolò, il legame si è interrotto per scelta di Nilufar

Gossip Uomini e Donne - Nilufar Addati : l’amara confessione di Nicolò : Nilufar Addati e Nicolò Brigante ai ferri corti dopo Uomini e Donne Nicolò Brigante e Nilufar Addati sono stati tronisti a Uomini e Donne nello stesso periodo. E in quella occasione sono riusciti a costruire un ottimo rapporto di amicizia. Tuttavia pare che ultimamente le cose siano molto cambiate tra loro. Difatti Nicolò, nell’ultima intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, dopo aver parlato della sua vita, ha fatto una ...

Uomini e Donne : Nilufar Addati e Nicolò Brigante hanno litigato : Uomini e Donne: perché Nilufar e Nicolò Brigante hanno litigato Ad un anno dalla loro avventura a Uomini e Donne, è finita l’amicizia tra Nilufar Addati e Nicolò Brigante. L’italo-persiana e l’imprenditore siciliano non hanno più alcun rapporto da quando la loro esperienza alla corte di Maria De Filippi è terminata. Stando a quello che […] L'articolo Uomini e Donne: Nilufar Addati e Nicolò Brigante hanno litigato proviene ...

Uomini e Donne - Nilufar Addati : "Pierpaolo Pretelli? Alcune psicolabili sono convinte che io sia fidanzata con lui!" : Attorno ai personaggi di Uomini e Donne, Temptation Island ecc... circolano, ogni giorno, tantissimi rumor e gossip ma Nilufar Addati, ex corteggiatrice e tronista ed ex partecipante della prima edizione di Temptation Island Vip, insieme all'ex fidanzato Giordano Mazzocchi, ha reagito abbastanza male davanti alle voci che la davano come nuova fidanzata di Pierpaolo Pretelli, anche lui ex corteggiatore ed ex tentatore.Dopo aver notato una ...

Nilufar Addati smentisce il flirt con Pierpaolo : 'Non ci siamo mai visti dopo Temptation' : Nilufar Addati in queste ore si trova al centro di numerose chiacchiere di gossip. Alcuni fan sembrano attribuirle un flirt con Piepaolo Petrelli. Attraverso un'intervista rilasciata a Taboit.it, l'ex tronista di Uomini e Donne ha smentito categoricamente tutti i pettegolezzi a suo carico. Nilufar, come molte influencer amate e seguite sul web, è stata invitata al Pitti Uomo di Firenze. Tabloit.it le ha domandato i suoi progetti futuri in vista ...

Nilufar Addati di nuovo innamorata? L’ex tronista imbarazzata non risponde : Nilufar Addati è fidanzata? L’ex tronista si rifiuta di rispondere alle domande sulla sua vita sentimentale Nilufar Addati, come altri influencer, ha preso parte al Pitti di Firenze. Tabloit.it ha raggiunto l’ex tronista di Uomini e Donne e le ha chiesto quali siano i suoi progetti per le sue vacanze estive ed infine non poteva […] L'articolo Nilufar Addati di nuovo innamorata? L’ex tronista imbarazzata non risponde ...

Nilufar Addati fidanzata con un ex tentatore? Lei furiosa : Nilufar Addati fidanzata con un ex tentatore di Temptation Island? L’ex fidanzata di Giordano smentisce Nilufar Addati, in queste ultime ore, pare sia stata accusata da alcuni utenti su Instagram. Questa mattina l’ex fidanzata di Giordano Mazzocchi ha notato alcuni messaggi, da parte di 4 o 5 persone, abbastanza particolari. L’ex tronista di Uomini e […] L'articolo Nilufar Addati fidanzata con un ex tentatore? Lei furiosa ...