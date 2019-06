NBA – Anthony Davis ai Los Angeles Lakers | 6 asset nella trade che ha convinto i Pelicans

NBA – Nuova offerta Lakers per Anthony Davis : sacrificata la pick n°4 - ma i Pelicans vogliono Kuzma : I Los Angeles Lakers tornano alla carica per Anthony Davis: la franchigia giallo-viola pronta a sacrificare la pick numero 4, ma i Pelicans vogliono anche Kuzma nel pacchetto La stagione 2018-2019 si avvia verso il termine e le franchigie NBA sono pronte a studiare le mosse di mercato più efficenti per migliorare i propri roster. I Los Angeles Lakers, dallo scorso febbraio, hanno un pallino fisso in mente: prendere Anthony Davis. Secondo ...

NBA – Rich Paul mette le cose in chiaro : “Anthony Davis free agent nel 2020! Celtics - Knick e Lakers? Ecco chi ha più chance” : Rich Paul, agente di Anthony Davis, chiarisce che il suo assistito sarà free agent nel 2020: Celtics, Knicks e Lakers le squadre più accreditate per il suo futuro La prossima free agency sarà davvero importante, visto il gran numero e il valore dei giocatori senza contratto presenti, ma sarà altrettanto importante conoscere il futuro di chi, come Anthony Davis, ha ancora un anno di contratto e nessuna intenzione di restare nella sua ...

Mercato NBA – Lakers - non solo Anthony Davis : si puntano Bradley Beal - Kyle Lowry e Derrick Favors : Non solo Anthony Davis nel mirino dei Los Angeles Lakers: si monitorano le situazioni contrattuali di Bradley Beal, Kyle Lowry e Derrick Favors Con i Playoff che si avviano verso la fine, le franchigie rimaste fuori per la corsa alle Finals possono già pensare a come programmare la prossima stagione. Il Mercato estivo è fondamentale per pianificare gli obiettivi per la prossima stagione e i Los Angeles Lakers, questa volta non possono ...

NBA - la numero 1 al draft non fa cambiare idea ad Anthony Davis : vuole lasciare i Pelicans - New York attende : Anthony Davis non ha cambiato idea in merito all’ipotesi di lasciare i New Orleans Pelicans nella calda estate che sta per arrivare Anthony Davis non ha cambiato idea, anzi… La scelta numero 1 al draft è andata ai suoi (ancora per poco) New Orleans Pelicans, ma il lungo americano non si è fatto abbindolare dall’ipotesi di aggiungere Zion Williamson al roster ed ha comunicato che la propria posizione non cambierà. Troppo ...

Mercato NBA – I New York Knicks su Anthony Davis? Ecco la possibile trattativa : I New York Knicks pensano ad Anthony Davis in vista della prossima estate: la franchigia newYorkese potrebbe mettere sul piatto la scelta al Draft 2019 e Kevin Knox Secondo quanto riportato da CbsSports, i New York Knicks stanno pensando seriamente a mettere in piedi una trattativa per Anthony Davis. La franchigia newYorkese ha ‘intercettato’ l’interesse dei Pelicans per Kevin Knox e, aspettando di sapere quale sarà la ...

NBA – David Griffin convinto - Anthony Davis può restare ai Pelicans : “emozionante costruire intorno a lui” : Il nuovo gm dei Pelicans, David Griffin, convinto di poter convincere Anthony Davis a restare a New Orleans: avviati i primi contatti con l’agente Rich Paul In vista del mercato estivo, il nome di Anthony Davis è uno dei più caldi. Il centro dei New Orleans Pelicans ha espresso a più riprese la volontà di essere ceduto e la franchigia della Louisiana sembra avere tutta l’intenzione di accontentare la sua richiesta. Il nuovo gm, ...

NBA - il piano di David Griffin per tenere Anthony Davis : 'Parlerò con lui' : Se pensate che l'addio di Anthony Davis ai New Orleans Pelicans sia scontato, forse è utile sapere che qualcosa in Louisiana è cambiato. Per carità, una separazione a inizio luglio rimane lo scenario, ...

Mercato NBA – Bomba Sixers : sacrificare Ben Simmons per arrivare ad Anthony Davis! : Il gm dei Philadelphia 76ers, Elton Brand, avrebbe preso in considerazione l’idea di cedere Ben Simmons per arrivare ad Anthony Davis: la proprietà avrebbe espresso un secco no Una clamorosa Bomba di Mercato scuote lo spogliatoio dei Philadelphia 76ers proprio nel bel mezzo dei Playoff NBA. Secondo il New York Dailynews, il gm dei Sixers, Elton Brand, avrebbe espresso alla proprietà la possibilità di cedere Ben Simmons. Elton Brand ...