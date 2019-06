NBA – Anthony Davis ai Lakers | Ingram non ci sta? Il post social è… misterioso FOTO

sportfair

(Di domenica 16 giugno 2019)via dai(insieme ad altri due giocatori e tre scelte del Draft) per: la reazionedell’ex cestigialloviola La notte italiana ha regalato una clamorosa bomba riguardante i Los Angeles Kalers: la squadra gialloviola ha ingaggiatocon un inaspettatissimo scambio. I, infatti, hanno potuto far sì checambi casacca accettando l’offerta del gm Pelinka, che ha chiesto in cambio tre giocatori e tre future scelte al primo giro del Draft. Tra i tre giocatori che ihanno ceduto ai Pelicans per potersi ‘permettere’, c’è anche, che sembra non aver digerito l’accaduto. Sul suo profilo Ingram è infatti spuntato uno smile sorridente, ma quasi inquietante, probabilmente riferito alla trade. Uno smile…, per celare la delusione? L'articolo NBA – ...

dchinellato : Prendendo Anthony Davis, I Lakers trovano finalmente la seconda star di cui avevano disperatamente bisogno da mette… - dchinellato : ???? LeBron James made it official: “AD on da way! Let’s get it. Just the beginning...”. A new #LakeShow era begins… - Eurosport_IT : I Los Angeles Lakers tornano a sognare in grande: Anthony Davis e LeBron James saranno compagni di squadra l'anno p… -