Napoli | un altro successo per il “sabato dello screening”

meteoweb.eu

(Di domenica 16 giugno 2019) Nonostante le alte temperature di questi giorni, il “sabatoscreening” ha raccolto anche stavolta il consenso dei cittadini. Il poliambulatorio mobile dell’ASL1 Centro ha fatto tappa stavolta in Piazza del Gesù Nuovo, nel cuore del centro antico, e grazie all’impegno dei medici del distretto 31 ha erogato come sempre visite gratuite e kit per lo screening del tumore del colon retto. Untestimoniato dai numeri della giornata. In tutto, sono state 503 le prestazioni erogate gratuitamente ai cittadini che hanno raggiunto il poliambulatorio mobile: 65 spirometrie, 24 visite diabetologiche, 19 visite cardiologiche,34 pap test (15 prenotati per i prossimi giorni), 42 mammografie prenotate, 148 mappature dei nei, 48 visite al seno con ecografia e ben 106 kit per lo screening del colon retto consegnati. Il “sabatoscreening” proseguirà con il ...

CarloCalenda : Altra vergognosa sceneggiata. Su Napoli gli investimenti non sono stati fatti e dunque i soldi non sono stati spesi… - ValeriaValente_ : Dice che non sapeva delle intenzioni di #Whirlpool di lasciare #Napoli. La verità è che #DiMaio era impegnato a far… - Stefaniacasp : RT @h4bios: Provocazione De Magistris: nave Ong verso Napoli -