Napoli Manolas – Raggiunto accordo con l’entourage | i dettagli

CorSport : Napoli in vantaggio sul Juve e Milan per Manolas : Napoli nettamente in vantaggio su tutta la concorrenza per Manolas. Il club azzurro si è mosso in anticipo rispetto a tutti ed ha già chiuso l’accordo con il difensore greco. Secondo il Corriere dello Sport resta solo da definire con la Roma per la cessione. I giallorossi hanno la necessita di creare 45 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno e Manolas potrebbe risolvere il problema. Pallotta vuole tutti i 36 milioni della clausola, De ...

Il Napoli sonda Aké come alternativa a Manolas : Albiol dice addio a Napoli si trasferisce al Villareal. Il club azzurro tratta con la Roma per Manolas come sostituto del difensore spagnoli. Ma se non si trovasse un accordo con i giallorossi, scrive la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe già pronta un’alternativa. È già dallo scorso inverno che Giuntoli segue con interesse il difensore centrale del Bournemouth Nathan Akè. 24 anni, era stato acquistato dal Chelsea in estate. Il diesse ...

La Roma vuole Mertens per Manolas. Il Napoli offre Mario Rui : Albiol sembra in partenza verso il Villareal (si attende solo che il club spagnolo ufficializzi la volontà di pagare la clausola di 4 milioni di euro) e il Napoli punta a sostituirlo con il centrale della Roma Kostas Manolas. Il greco, scrive il Corriere del Mezzogiorno, non è bravo quanto Albiol ad impostare il gioco, ma sicuramente in coppia con Koulibaly aiuterebbe a difendere meglio in area, cosa che interessa ad Ancelotti che vuole lavorare ...

Manolas accordo con Napoli - Milan sogno Torreira : La questione dell'allenatore continua a tenere banco in casa Juventus. Il club bianconero aspetta SARRI, ma il Chelsea potrebbe non riuscire a prendere LAMPARD come successore dell'italiano: secondo quanto riferito da Sky Sports UK, il Derby County avrebbe iniziato le trattative per il rinnovo del contratto del tecnico e vuole 'blindarlo'. Cosi' la dirigenza juventina continua a lavorare anche sul fronte dei giocatori, in particolare per ...

Calciomercato Napoli - accordo con Manolas : si lavora con la Roma [DETTAGLI] : Calciomercato Napoli – Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Napoli avrebbe trovato l’accordo con Manolas. Il greco sarà il sostituto di Albiol, in partenza verso il Villareal. La Roma però non fa sconti sul prezzo del cartellino e pretende la clausola di 36 milioni. Il Napoli, secondo quanto riferito, starebbe provando ad inserire nella trattativa Diawara. Il centrocampista piace alla Roma ma non c’è accordo sulla ...

Calciomercato Napoli - c’è l’accordo con Manolas : la Roma però vuole l’intera clausola : Il club azzurro prova a stringere per Manolas, con cui ha già trovato l’accordo sull’ingaggio: la Roma però vuole i 36 milioni della clausola Il Napoli è in pole position per Kostas Manolas, il club azzurro ha superato la concorrenza di Milan e Juventus trovando l’accordo con il giocatore, che ha dimostrato di gradire la nuova destinazione. Cafaro/LaPresse Adesso va cercato l’accordo con la Roma, che intende ...

Napoli - affondo per Manolas : superate Juve e Milan : Manolas Napoli- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il Napoli avrebbe raggiunto un accordo di massima con Manolas per il passaggio in maglia azzurra del difensore greco. Un acquisto che potrebbe equivalere all’addio quasi scontato di Albiol, il quale potrebbe accasarsi al Villareal. Detto questo, il Napoli potrebbe decidere di mettere sul piatto […] L'articolo Napoli, affondo per Manolas: superate Juve e ...

Il Napoli e Manolas sempre più vicini - resta da convincere la Roma : Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia di un presunto accordo raggiunto tra il Napoli e Kostas Manolas, dopo che Raùl Albiòl sembra stia per lasciare Napoli dopo sei stagioni trascorse nel capoluogo campano: il difensore spagnolo classe '85, infatti, avrebbe accettato la proposta della squadra del Villarreal che verseranno nelle casse azzurre la cifra di 5 milioni di euro di clausola rescissoria. Il Presidente De Laurentiis e Cristiano ...

Manolas-Napoli - c'è già l?accordo ma resta da convincere la Roma : Quella tra Kostas Manolas ed il Napoli sembra ora una operazione di mercato che può andare in porto. Il difensore greco ed il club azzurro avrebbero infatti già l?accordo...

Juventus : Manolas può sfumare - il Napoli sarebbe in vantaggio : Il futuro di Manolas è tra Juventus e Napoli. Il difensore lascerà la Roma nelle prossime settimane e al momento secondo quanto riporta Sky Sport gli azzurri sarebbero in vantaggio. Il direttore sportivo Giuntoli avrebbe già in mano l’accordo con il greco e si starebbe preparando all’offensiva finale per convincere i giallorossi. De Laurentiis potrebbe così beffare i bianconeri che da tempo stanno seguendo l’evolversi della situazione. Manolas: ...

SkySport : C’è l’ok di Manolas per il Napoli - De Laurentiis tratta con Pallotta per chiudere : Manolas potrebbe essere un altro affare chiuso dal Napoli. Secondo quanto riporta SkySport, le parti avrebbero raggiunto un accordo. Il difensore greco sarebbe il sostituto per Albiol che ha deciso di salutare il Napoli e tornare in Spagna Resta da trovare, però, l’intesa con la Roma che, tuttavia, potrebbe essere sopravanzata dietro il pagamento della clausola rescissoria fissata a 36 milioni di euro. De Laurentiis tratta con Pallotta per ...

Albiol al Villarreal - cifre e dettagli. Il Napoli piomba Manolas ma c’è un piano B : Albiol al Villarreal, cifre e dettagli. Il Napoli piomba Manolas ma c’è un piano B Albiol al Villarreal, cifre e dettagli. Il Napoli piomba Manolas ma c’è un piano B. Raul Albiol al Villarreal costringe il Napoli a cercare un forte difensore sul mercato. Lo spagnolo vuole riavvicinarsi a casa e stavolta ci sarà poco da fare visto che il Villarreal pagherà la clausola di 4 milioni. Al suo posto, come detto, il club partenopeo ha ...

CorMez : Manolas gradirebbe Napoli ma c’è la concorrenza della Juve di Sarri : Nella corsa alla sostituzione di Albiol in partenza per Villareal, è emerso anche il nome di Manolas. Anche di lui si è parlato nei colloqui intercorsi negli ultimi giorni con Mino Raiola, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Il difensore della Roma ha una clausola rescissoria di 36 milioni di euro e il club giallorosso ha bisogno di incassare 40-50 milioni entro fine mese. Non basta la cessione di Dzeko all’Inter. Manolas, da parte sua, ha ...

Mattino : Il Napoli su Manolas - ma c’è troppa concorrenza : Il Napoli in attesa dell’ufficialità dell’addio di Albiol, comincia a guardarsi intorno per un possibile sostituto. Se proprio non si vuole considerare la possibilità Maksimovic come alternativa al difensore spagnolo, Giuntoli tiene d’occhio Manolas, ma l’affare con la Roma non sembra semplice. Il dirigente del Napoli ha già in tasca l’accordo con Mino Raiola, procuratore del calciatore, la forte concorrenza sta ...