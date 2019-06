MotoGp – Vittoria… al bacio per Marquez | al Montmelò spunta la fidanzata di Marc FOTO

sportfair

(Di domenica 16 giugno 2019) Aluna dolce presenza al fianco di: ladello spagnolo bacia il suo campione al parco chiuso Finalmenteha ufficializzato una volta per tutte la sua storia d’amore con la modella Lucia Rivera Romero. Lo spagnolo era stato avvistato e paparazzato più volte in compagnia della bellissima ragazza, ma non ne aveva mai parlato in maniera ufficiale. Nello speciale weekend di gara di Catalunya, doveha sfrecciato in pista davanti al suo pubblico, lo spagnolo della Honda ha deciso di avere un’ospite d’eccezione. La bella Lucia ha infatti assistito dal vivo alla vittoria del suo fidanzato, che ha preso dolcemente tra le mani al parco chiuso dopo il suo trionfo per baciarlo e congratularsi con lui. Sui social circola un dolcissimo scatto, pubblicato anche nelle storie instagram di Lucia: “congratulazioni al migliore. ...

