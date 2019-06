MotoGp – Vinales massacra Lorenzo | “dice che ho frenato presto? Al posto di scusarsi | si

Maverick Vinales MotoGp - GP Catalogna 2019 : “Lorenzo ha rovinato gara e campionato! E non mi ha chiesto scusa” : Maverick Vinales è furioso con Jorge Lorenzo per l’incredibile strike commesso nel corso del secondo giro del GP Catalogna 2019, settima tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Honda è entrato con troppa foga in curva 10, è caduto, è andato addosso a Dovizioso e ha fatto cadere anche Valentino Rossi e lo spagnolo della Yamaha. Lo stesso Maverick Vinales ha rilasciato delle dichiarazioni rabbiose ai microfoni di Sky Sport: “Quando ...

MotoGp – Vinales penalizzato al Montmelò - lo spagnolo dispiaciuto : “pena troppo severa” : Maverick Vinales commenta la penalizzazione ricevuta dopo le qualifiche del Gp di Catalunya 2019: le parole dello spagnolo della Yamaha Sabato amaro per Maverick Vinales oggi al Montmelò: lo spagnolo della Yamaha, terzo al termine delle qualifiche del Gp di Catalunya, ha ricevuto una penalizzazione di 3 posizioni in griglia per comportamento scorretto in pista. Vinales è ‘accusato’ di aver ostacolato Fabio Quartararo, impegnato ...

MotoGp - GP Catalogna 2019 : Maverick Vinales penalizzato di tre posizioni in griglia di partenza - ha ostacolato Quartararo. Valentino Rossi 4° - Dovizioso 5° : Non ci sono buone notizie per lo spagnolo Maverick Vinales. Lo spagnolo della Yamaha, che aveva ottenuto il terzo tempo delle qualifiche del GP di Catalogna 2019 (settimo round del Mondiale di MotoGP), è stato penalizzato di tre posizioni in griglia di partenza. L’iberico era finito sotto investigazione poco dopo il termine del time-attack perché, una volta ultimato il proprio giro di lancio, aveva rallentato in traiettoria (in curva-9) ...

Maverick Vinales MotoGp - GP Catalogna 2019 : “Sono molto contento di questa prima fila. Dobbiamo però continuare a lavorare” : Maverick Vinales è terzo al termine delle qualifiche del GP di Catalogna 2019, settimo round del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di casa del Montmeló (Spagna), l’alfiere della Yamaha si è giocato bene le carte nell’ultimo tentativo, rendendosi protagonista di un’ottima tornata. Un sabato molto improntato sulla preparazione per la gara, quello di Maverick. Nel corso delle FP4, l’iberico ha girato con gomme usate, avendo ...

MotoGp - GP Catalogna 2019 : risultati e classifica FP1. Marquez comanda davanti a Quartararo ed a Vinales. Dovizioso 4° e Valentino Rossi 9° : Andato in archivio il primo turno di prove libere del GP di Catalogna 2019, settima prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato del Montmeló il più veloce è stato lo spagnolo Marc Marquez (1’40″692) a precedere di 111 millesimi il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) e di 180 l’altra Yamaha (ufficiale) dell’iberico Maverick Vinales. Buon quarto crono di Andrea Dovizioso in sella alla Ducati a 0″338, mentre ...

MotoGp – Vinales al Montmelò per migliorarsi : “in prova andiamo bene - in gara cambia tutto! E’ frustrante” : Vinales spera in un buon risultato davanti al suo pubblico: le parole dello spagnolo nelal conferenza stampa del Gp di Catalunya E’ tutto pronto al Montmelò per un nuovo weekend di gara di MotoGp: i piloti sono stati protagonisti oggi della tradizionale conferenza stampa del giovedì, nella quale hanno raccontato le sensazioni con le quali arrivano al Gp di Catalunya 2019. AFP/LaPeresse Tra coloro che vorranno sicuramente far bene ...

MotoGp – Vinales sesto al Mugello - Maverick ‘divide’ le responsabilità : “Yamaha deve migliorare - ma…” : Maverick Vinales ed i problemi in sella alla sua M1: le parole dello spagnolo della Yamaha dopo il sesto posto al Gp d’Italia Il Gran Premio d’Italia di MotoGp non è stato soddisfacente per la Yamaha, Valentino Rossi ha disputato un sabato ed una domenica da dimenticare in pista al Mugello, mentre Maverick Vinales è invece riuscito ad ottenere un risultato migliore, ma non abbastanza da rendere il pilota ed il team ...