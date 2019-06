MotoGp – Valentino Rossi amareggiato | Vinales imbufalito | le reazioni dei piloti Yamaha

MotoGp – Valentino Rossi difende Lorenzo : “si è scusato - ma avete fatto incazzare Vinales. La curva 10 sembra il parcheggio della Conad” : Valentino Rossi difende Lorenzo, fa chiarezza sulle dichiarazioni di Vinales e critica la curva 10: il Dottore, con la sua solita ironia, maschera la delusione per la caduta in pista a Barcellona La gara di Barcellona ha sorriso ancora una volta a Marc Marquez. Il pilota spagnolo ha visto Valentino Rossi, Maverick Vinales e Andrea Dovizioso venire messi ko da una caduta di Jorge Lorenzo, potendo così concludere la gara indisturbato in ...

Classifica Mondiale MotoGp - la graduatoria dopo il GP di Catalogna. Marquez allunga in testa - +37 Dovizioso. Valentino Rossi 5° : Marc Marquez ha allungato in testa alla Classifica del Mondiale MotoGP 2019, lo spagnolo ha vinto il GP di Catalogna e ora vanta 140 punti in Classifica. Il Campione del Mondo in carica ha 37 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso che è caduto per colpa di Jorge Lorenzo proprio come Maverick Vinales e Valentino Rossi, quinto a quota 72. Di seguito la Classifica generale del Mondiale MotoGP. Classifica Mondiale MotoGP 2019 (dopo GP ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Catalogna 2019 : “Ho un buon passo ma c’è un grande dubbio sulle gomme” : Alle ore 14.00 prenderà il via un GP di Catalogna, settima prova del Mondiale 2019 di MotoGP, particolarmente incerto. Nella gara della classe regina sono tanti i pretendenti al successo, visti i distacchi minimi tra i contendenti che si sono evidenziati sia nelle qualifiche di ieri che nel warm-up odierno. Il migliore in entrambe le sessioni è stato il francese della Yamaha Petronas SRT Fabio Quartararo ma la lotta per il podio più alto è molto ...

MotoGp - Valentino Rossi senza peli sulla lingua : il Dottore spera in un tipo particolare di gara : Il pilota della Yamaha ha parlato subito dopo la partenza della gara di Moto3 a Barcellona, esprimendo le proprie sensazioni dopo il warm up della mattina Sensazioni positive per Valentino Rossi dopo il warm up del Gp di Barcellona, il pilota della Yamaha ha chiuso al settimo posto ottenendo buoni riscontri dalla sua M1. Alessandro La Rocca /LaPresse Le condizioni della pista però nel pomeriggio cambieranno ulteriormente, dunque bisognerà ...

MotoGp – Terminato il warm up a Barcellona : Quartararo resta il più veloce - Valentino Rossi nella top ten [TEMPI] : Il pilota francese chiude davanti a tutti il warm up di Barcellona, precedendo Marc Marquez e Aleix Espargaro Fabio Quartararo comincia benissimo la domenica del Gp di Barcellona, chiudendo davanti a tutti il warm up, ultimo step prima della gara di questo pomeriggio. Il pilota francese ferma il crono sull’1:39.918, precedendo di 47 millesimi la Honda di Marc Marquez e di due decimi e mezzo l’Aprilia di Aleix Espargaro. Quarto ...

LIVE MotoGp - GP Catalogna 2019 in DIRETTA : warm-up - Dovizioso e Valentino Rossi cercano le gomme giuste per la gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP di Catalogna (16 giugno) – La griglia di partenza del GP Catalogna – La cronaca delle qualifiche del GP Catalogna Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP di Catalogna 2019, settima prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Barcellona si andranno a delineare gli ultimi dettagli in vista della gara domenicale, che promette di essere molto ...

Griglia di partenza MotoGp - GP Catalogna 2019 : risultato e classifica delle qualifiche. Quartararo in pole - Valentino Rossi 4° - Dovizioso 5° : Fabio Quartararo ha conquistato la pole position del GP Catalogna 2019, settima tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro francese della Yamaha scatterà davanti a tutti nella gara di domani, la prima fila è completata da Marc Marquez e da Franco Morbidelli che ha beneficiato della penalità inflitta a Maverick Vinales (retrocesso in sesta piazza). Lo spagnolo della Honda non sembra così imbattibile al Montmelò, l’iberico della Yamaha ha ...

MotoGp - Valentino Rossi punge Marquez : parole taglienti all’indirizzo dello spagnolo : Il Dottore è stato interrogato sul comportamento di Marquez, che ha sfruttato la scia del pesarese nelle Q2 delle qualifiche del Gp di Barcellona Quinto posto in pista, quarto dopo la penalizzazione di Maverick Viñales, un risultato positivo per Valentino Rossi al termine delle qualifiche del Gp di Barcellona. Le Yamaha sembrano brillare sul circuito del Montmelò, ma non è tutto oro quel che luccica secondo il pesarese. Alessandro La Rocca ...