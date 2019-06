MotoGp – Petrucci svela | “incidente Lorenzo? Ho visto lui e Valentino Rossi andare forte

MotoGp - Marc Marquez vince Gp Catalunya - Petrucci terzo : Marc Marquez vince il Gran Premio di Catalogna, settima tappa del Mondiale 2019 della Motogp. Il pilota spagnolo della Honda si aggiudica la gara

MotoGp - a Montmelò vince Marc Marquez dopo lo "strike" di Jorge Lorenzo. Petrucci sul podio : Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Catalogna valido per il Mondiale della MotoGp, sul circuito del Montmelò. Lo spagnolo della Honda ha preceduto sul traguardo il francese Fabio Quartararo su una Yamaha del Team Petronas e Danilo Petrucci su Ducati. Con questa vittoria Marquez allunga in vetta

Danilo Petrucci MotoGp - GP Catalogna 2019 : “Questo podio vale come la vittoria del Mugello - ho faticato tantissimo…” : Danilo Petrucci conquista il gradino più basso del podio nel Gran Premio di Catalogna 2019 della MotoGP ma sorride come se avesse vinto, al termine di un fine settimana quanto mai complicato sia per il pilota umbro, sia per la Ducati. Le sue parole rilasciate a Sky Sport al termine della gara del Montmelò confermano queste sensazioni. “Questo terzo posto lo metto alla pari della vittoria del Mugello – spiega il numero 9, ora al terzo ...

MotoGp Catalunya - Lorenzo abbatte tutti e regala la vittoria a Marquez. Secondo Quartararo - poi Petrucci : Jorge Lorenzo. Due parole fino a ieri dimenticate dal circus della MotoGp descrivono il disastro del gran premio della Catalogna. Il maiorchino, disperso per 6 gare, parte decimo e per il desiderio di strafare con le gomme morbide, finisce per fare strike al 2° giro. Un colpo destinato alla peggiore antologia del motomondiale e a cambiare il campionato in corso: Lorenzo arriva lungo in staccata, pianta l’anteriore di traverso e in un colpo ...

MotoGp – Marquez vincente e fortunato - Quartararo sorride - Petrucci ancora sul podio : le parole dei piloti dopo Barcellona : Marquez vincente e fortunato a Barcellona, Quartararo conferma il suo talento, Petrucci ancora sul podio dopo il Mugello: le parole dei piloti al parco chiuso Anche la gara di Barcellona sorride a Marc Marquez. Il pilota spagnolo, in difficoltà nelle prove libere e secondo dopo le qualifiche, aveva mostrato qualche problema di troppo nel weekend catalano che aveva fatto sorgere più di qualche dubbio sulla sua possibile vittoria odierna. Un ...

MotoGp - Danilo Petrucci non si capacita : “stavo andando piano - non so perchè sono scivolato” : Il pilota della Ducati ha parlato dell’esito delle qualifiche, soffermandosi sull’errore che lo ha costretto a centrare il settimo tempo Giornata complicata per Danilo Petrucci, costretto a chiudere con il settimo tempo le qualifiche del Gp del Barcellona per una fastidiosa caduta arrivata nel corso della Q2. Alessandro La Rocca /LaPresse Un errore pesante, che non ha permesso al ternano di centrare l’obiettivo ...

MotoGp - la Ducati a breve potrebbe offrire il rinnovo a Danilo Petrucci : Nessun cambio in casa Ducati: a Danilo Petrucci verrà offerto il rinnovo contrattuale, e così Jack Miller resterà un altro anno con la Pramac, mentre Alvaro Bautista correrà ancora in Superbike. Ne è certo il sito motorsport.com, che afferma con certezza come la Ducati abbia già deciso di trattenere Petrucci. Queste le parole di Paolo Ciabatti, ds della Ducati, a motorsport.com: “Il nostro desiderio è di mantenere le cose come ...

Danilo Petrucci MotoGp - GP Catalogna 2019 : “Avevo una gomma di ghiaccio - situazione diversa rispetto al Mugello” : Danilo Petrucci ha faticato terribilmente durante le prove libere del GP Catalogna 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il vincitore della gara del Mugello non è riuscito a ingranare a Barcellona ed è rimasto nelle retrovie, non trovando mai un buon passo e palesando una condizione non eccezionale in vista di qualifiche e gara. Il centauro della Ducati dovrà necessariamente migliorarsi nella giornata di domani se vorrà cercare di essere protagonista ...

MotoGp – Dovizioso senza peli sulla lingua - dall’alleanza con Petrucci all’abolizione dei test privati : “regolamento cambiato per limitarci” : Andrea Dovizioso non ha paura di dire ciò che pensa con sincerità: le parole del forlivese al termine della prima giornata di prove libere del Gp di Catalunya Sono andate in scena oggi le prime due sessioni di prove libere del Gp di Catalunya 2019: i piloti della MotoGp sono scesi in pista a Barcellona per iniziare il lavoro in sella alle loro moto in vista della gara di domenica pomeriggio. Nel pomeriggio, sul circuito del Montmelò, è ...

MotoGp – Prima giornata complicata per Petrucci al Montmelò : “manca grip - ho una brutta sensazione in moto” : La Prima giornata in pista al Montmelò non soddisfa Danilo Petrucci, ma il ternano della Ducati non perde l’ottimismo E’ terminata la Prima giornata di prove sul circuito di Barcellona: al Montmelò i piloti sono scesi in pista per FP1 e FP2 del Gp di Catalunya 2019, che si disputerà domenica pomeriggio. giornata difficile per Danilo Petrucci, vincitore del Gp d’Italia, il ternano della Ducati, dopo il 18° tempo del ...

MotoGp – Un ritorno al passato commovente : la fidanzata di Nicky Hayden e quel dolce ricordo in compagnia di Rossi e Petrucci [FOTO] : Il dolcissimo ritorno al passato di Jackie: la fidanzata di Nicky Hayden fa commuovere tutti gli appassionati di MotoGp E’ iniziato un nuovo weekend dedicato ai motori: dopo la gara di Formula 1 a Montreal, sono i piloti della MotoGp ad essere tornati in pista, sul circuito del Montmelò, per la prima giornata di prove libere del Gp di Catalunya 2019. In attesa di scoprire chi riuscirà ad essere più veloce e, dunque, a tagliare per ...

DIRETTA MotoGp/ Streaming video prove libere Fp2 : Petrucci ricuce - Miller in testa : DIRETTA MOTOGP, Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 Gp Catalogna 2019 Barcellona: tempi e classifica delle sessioni al Montmelò, oggi 14 giugno,.

MotoGp - svolta in casa Ducati : Paolo Ciabatti svela il futuro di Danilo Petrucci : Il direttore sportivo della Ducati ha ammesso che nei prossimi giorni partiranno le trattative per il rinnovo di Danilo Petrucci Danilo Petrucci si è conquistato il rinnovo con la Ducati, la vittoria ottenuta al Mugello ha convinto definitivamente il team di Borgo Panigale a puntare su di lui anche nella prossima stagione. AFP/LaPresse A rivelarlo è stato Paolo Ciabatti ai microfoni di Motorsport.com, ammettendo come nei prossimi giorni ...

MotoGp – Petrucci e Dovizioso alleati? L’ammissione di Danilo : “ecco come andranno le cose” : il Petrux è sempre più motivato dopo il primo posto del Mugello: le parole del Ternano della Ducati durante la Conferenza stampa del Gp di Catalunya Il Circus riparte… Petrucci, a meno di due settimane dalla sua prima emozionante vittoria nel Gran Premio d’Italia al Mugello, in sella alla sua Ducati ufficiale del team Mission Winnow, attende con impazienza il l’inizio del settimo round del Campionato Mondiale MotoGp 2019 che si ...