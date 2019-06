MotoGp | Gran Premio di Catalunya Il punto di Graziano Rossi

MotoGp - dove vedere il Gran Premio di Catalunya in Tv : Siamo ormai vicini al giro di boa di questa stagione del Motomondiale e ogni punto perso o conquistato diventa ancora più importante. A guidare la classifica, tanto per cambiare, è ancora una volta Marc Marquez, desideroso di conquistare il sesto titolo della sua carriera nella classe regina, ma gli avversari pronti a metterlo di difficoltà, […] L'articolo MotoGp, dove vedere il Gran Premio di Catalunya in Tv è stato realizzato da Calcio e ...

MotoGp - il circus sbarca in Catalogna : 10 cose da sapere sul Gran Premio di Barcellona : Il tracciato situato a 20km dalla città di Barcellona nel corso degli anni ha regalato Grandi soddisfazioni alla Rossa di Borgo Panigale Il tracciato alle porte di Barcellona nel corso degli anni ha regalato Grandi soddisfazioni alla Casa di Borgo Panigale, che vi ha colto la sua prima, storica vittoria in MotoGp nel 2003 con Loris Capirossi ma anche conquistato successi in tempi più recenti con Andrea Dovizioso (2017) e Jorge Lorenzo ...

MotoGp – Grande festa al Gp di Catalunya : a Barcellona si celebrano 70 anni di storia - Gp ed emozioni : La MotoGp celebra in questo Weekend l’anniversario dalla data della prima gara del Motomondiale che nel 1949 vide trionfare l’inglese Graham su AJS Siamo alla vigilia del weekend che vedrà rombare i motori delle MotoGp sul circuito di Montmelò in catalogna, la pista situata a circa venti chilometri dalla città di Barcellona festeggia oggi un importante anniversario, quello dei 70 anni dal primo Gran Prix mondiale ...

MotoGp – Circuito di Montmelò in Catalogna : 70 anni di storia e di gran premi : MotoGp celebra in questo Weekend l’anniversario dalla data della prima gara del Motomondiale che nel 1949 vide trionfare l’nglese Graham su AJS Siamo alla vigilia del weekend che vedrà rombare i motori delle MotoGp sul Circuito di Montmelò in Catalogna, la pista situata a circa venti chilometri dalla città di Barcellona festeggia oggi un importante anniversario, quello dei 70 anni dal primo gran Prix mondiale disputato. Tutto ...

MotoGp – Ospiti d’eccezione al Ranch di Tavullia : due grandi campioni delle quattro ruote fanno visita a Valentino Rossi [FOTO] : Ospiti a quattro… ruote al Ranch di Tavullia di Valentino Rossi: Berger e Ogier dal Dottore Valentino Rossi si è lasciato alle spalle ormai la delusione del Gp d’Italia: dopo la caduta al Mugello ed un weekend complicato, il Dottore è pronto a far nuovamente bene in pista, questa volta al Montmelò, per il Gp di Catalunya. In attesa di scendere in pista e tornare in sella sulla sua Yamaha, Valentino Rossi ha trascorso ...

Danilo Petrucci ha vinto il Gran Premio d’Italia di MotoGp : Danilo Petrucci, pilota italiano della Ducati, ha vinto il Gran Premio d’Italia di MotoGP. Petrucci, che era partito dalla terza posizione, è arrivato davanti a Marc Marquez, che nelle qualifiche di sabato aveva ottenuto la pole position, e al compagno di

MotoGp : il Gran Premio d’Italia in TV e in streaming : Si corre oggi alle 14 sul circuito del Mugello e si può vedere sia su Sky che su TV8: in pole position parte Marquez, seguito da Quartaro e Petrucci

VIDEO Marc Marquez MotoGp - GP Italia 2019 : “Bisogna essere furbi - ho preso la scia : grandissima pole position” : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP d’Italia 2019, lo spagnolo ha primeggiato nelle qualifiche del Mugello e ha beffato tutti gli avversari con una grande strategia: è infatti riuscito a prendere la scia buona nel suo giro buono, ha stampato il miglior tempo e domani potrà scattare dalla prima piazzola con l’obiettivo di andare a vincere la terza gara consecutiva. L’alfiere della Honda ha analizzato la sua ...

Marc Marquez partirà in pole position nel Gran Premio d’Italia di MotoGp : Il pilota spagnolo della Honda e campione del mondo in carica, Marc Marquez, partirà in pole position nel Gran Premio d’Italia di MotoGP, che si correrà domenica sul circuito del Mugello. Marquez partirà davanti a Fabio Quartaro (Yamaha Petronas) e

MotoGp – Anche Marquez ha le sue grane al Mugello : “abbiamo sofferto - scelta delle gomme importante in vista della gara” : Marc Marquez ammette di aver avuto qualche difficoltà al Mugello dopo il 6° posto delle Fp2 odierne: la scelta delle gomme secondo il pilota spagnolo sarà decisiva Il venerdì di prove libere del Mugello ha lasciato più di qualche pilota con il broncio sul viso. La tappa italiana non è iniziata nel modo migliore per Valentino Rossi che ha ammesso di essere stranamente lento, ma Anche Marc Marquez, leader del Mondiale, dopo l’esito ...

MotoGp - Valentino Rossi elenca i problemi della Yamaha : quante grane per il Dottore dopo il Gp di Le Mans : Il pilota della Yamaha ha analizzato il quinto posto ottenuto nel Gp di Le Mans, soffermandosi sulle sensazioni avvertite in pista Un quinto posto non proprio soddisfacente per Valentino Rossi a Le Mans, il Dottore non riesce a mettere il naso davanti alle Ducati, accodatesi alle spalle del fenomeno Marquez. AFP/LaPresse Una giornata particolare per il pesarese, intervenuto nel post gara ai microfoni di Sky Sport MotoGp per esprimere le ...

MotoGp - si spengono i semafori a Le Mans : ecco la partenza del Gran Premio di Francia [VIDEO] : E’ cominciato il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGp in scena sul circuito di Le Mans Il momento tanto atteso del week-end è arrivato, si spengono i semafori in pista e comincia il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGp in scena sul circuito di Le Mans. Marc Marquez davanti a tutti, affiancato in prima fila da Danilo Petrucci e Jack Miller. Subito dietro tre italiani pronti a ...

MotoGp - dove vedere il Gran Premio di Francia in Tv e in streaming : Il Motomondiale è giunto al suo quinto appuntamento stagionale e fa tappa a Le Mans, in Francia, dove riprende la corsa a Marc Marquez, nuovamente in testa alla classifica dopo la caduta di Austin dove non era riuscito a portare a termine la gara. A Jerez de la Frontera, invece, il campione del mondo era […] L'articolo MotoGp, dove vedere il Gran Premio di Francia in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...