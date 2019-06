MotoGP | GP Catalogna 2019 | gioco di squadra “indiretto” in casa Honda Jorge Lorenzo ha

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Non commento l’incidente - potevo dire la mia” : Domenica da dimenticare per Andrea Dovizioso, vittima dell’incidente generato da Jorge Lorenzo nel corso del secondo giro del GP Catalogna 2019, settima tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese occupa la seconda posizione ed era in piena lotta per la vittoria ma in curva 10 succede il patatrac: Jorge Lorenzo azzarda un’entrata impossibile, si stende e tira giù il centauro della Ducati. Arriva uno zero pesante in classifica generale ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 : Jorge Lorenzo - una follia che ha deciso il Mondiale : Se, come appare molto probabile, Marc Marquez andrà a vincere il titolo Mondiale in questo campionato di MotoGP 2019, non dovremo dimenticarci di questo Gran Premio di Catalogna 2019. Lo spagnolo, infatti, ha conquistato 25 punti pesantissimi che lo avvicinano in maniera concreta al successo finale, sia per le sue indubitabili qualità ma, soprattutto, per quanto avvenuto in avvio di gara. L’errore di Jorge Lorenzo, suo compagno di scuderia ...

VIDEO GP Catalogna MotoGP 2019 : highlights e sintesi. Lorenzo travolge Dovizioso - Rossi e Vinales. Vince Marquez : A Barcellona è andato in scena uno spettacolare GP Catalogna 2019, settima tappa del Mondiale MotoGP. La corsa si è decisa nel corso del secondo giro: Jorge Lorenzo ha commesso un errore gravissimo in curva 10, è entrato con troppa foga e si è steso tirando giù Andrea Dovizioso, nell’incidente sono rimasti coinvolti anche Valentino Rossi e Maverick Vinales. Subito eliminati quattro dei possibili contendenti per il successo, tutto facile ...

Marc Marquez MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Lorenzo mi ha fatto un regalo ma non mi piace - è un errore che ci sta” : Marc Marquez ha vinto il GP Catalogna 2019, settima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha beneficiato dell’incidente generato da Jorge Lorenzo che ha fatto cadere Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Marc Marquez: il centauro della Honda è rimasto senza avversari in pista e ha trionfato in maniera agevole riuscendo così ad allungare in classifica generale. Il Campione del Mondo in carica ha parlato dello strike di curva 10 ai microfoni ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Cosa devo dire? Peccato - andavo forte : la moto di Lorenzo mi ha falciato” : Valentino Rossi ha concluso con una caduta il GP di Catalogna 2019, il Dottore è rimasto vittima dell’incidente generato da Jorge Lorenzo nel corso del secondo giro e non è riuscito a competere per il podio come ci si aspettava alla vigilia. Il centauro della Yamaha, scattato dalla quarta piazzola, avevano dimostrato un ottimo passo e sembrava avere tutte le carte in regola per puntare a un risultato di assoluto prestigio ma è stato ...

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Catalogna della MotoGP : Marc Marquez, pilota spagnolo della Honda, ha vinto il Gran Premio di Catalogna della MotoGP, che si è corso sul circuito di Montmelò. Il francese Quartararo su Yamaha è arrivato secondo, seguito dall’italiano Petrucci su una Ducati. L’italiano Iannone è

Maverick Vinales MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Lorenzo ha rovinato gara e campionato! E non mi ha chiesto scusa” : Maverick Vinales è furioso con Jorge Lorenzo per l’incredibile strike commesso nel corso del secondo giro del GP Catalogna 2019, settima tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Honda è entrato con troppa foga in curva 10, è caduto, è andato addosso a Dovizioso e ha fatto cadere anche Valentino Rossi e lo spagnolo della Yamaha. Lo stesso Maverick Vinales ha rilasciato delle dichiarazioni rabbiose ai microfoni di Sky Sport: “Quando ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Questo podio vale come la vittoria del Mugello - ho faticato tantissimo…” : Danilo Petrucci conquista il gradino più basso del podio nel Gran Premio di Catalogna 2019 della MotoGP ma sorride come se avesse vinto, al termine di un fine settimana quanto mai complicato sia per il pilota umbro, sia per la Ducati. Le sue parole rilasciate a Sky Sport al termine della gara del Montmelò confermano queste sensazioni. “Questo terzo posto lo metto alla pari della vittoria del Mugello – spiega il numero 9, ora al terzo ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Una sensazione incredibile se penso che 10 giorni fa mi operavo” : Una domenica da ricordare per Fabio Quartararo. Il francese, centauro della Yamaha Petronas SRT, ha ottenuto il primo podio della carriera in MotoGP a Barcellona (Spagna), sede del settimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sulla pista catalana Fabio ha riscattato la delusione del podio mancato a Jerez de la Frontera per un problema tecnico ed è stata un’altra corsa sull’asfalto iberico a permettergli di centrare un obiettivo molto ...

Classifica Mondiale MotoGP - la graduatoria dopo il GP di Catalogna. Marquez allunga in testa - +37 Dovizioso. Valentino Rossi 5° : Marc Marquez ha allungato in testa alla Classifica del Mondiale MotoGP 2019, lo spagnolo ha vinto il GP di Catalogna e ora vanta 140 punti in Classifica. Il Campione del Mondo in carica ha 37 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso che è caduto per colpa di Jorge Lorenzo proprio come Maverick Vinales e Valentino Rossi, quinto a quota 72. Di seguito la Classifica generale del Mondiale MotoGP. Classifica Mondiale MotoGP 2019 (dopo GP ...

MotoGP - a Barcellona vince Marquez : diretta tv e streaming del Gp di Catalogna : Al secondo giro Lorenzo stende Rossi, Dovizioso e Vinales: per il compagno di squadra è una cavalcata solitaria. Petrucci...

Jorge Lorenzo MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Avrei preferito cadere solo io. Mi dispiace per Rossi e Dovizioso” : Una domenica da dimenticare per Jorge Lorenzo. Lo spagnolo, impegnato nel GP di Catalogna, settima prova del Mondiale 2019 di MotoGP, si è reso protagonista di un episodio in cui un suo errore ha recato un danno a se stesso e agli altri. Nel corso del primo giro l’iberico sulla Honda scattava dalla casella n.10, esibendo una grande velocità in frenata. Favorito, evidentemente, da una gomma morbida, a livello di grip, il maiorchino ha ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Catalogna 2019 : risultato e classifica. Marquez vince - Lorenzo fa cadere Valentino Rossi - Dovizioso e Vinales : Marc Marquez ha vinto il GP Catalogna 2019, settima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo si è imposto a Barcellona e ha compiuto un allungo importante in classifica generale, il centauro della Honda ha beneficiato del clamoroso incidente occorso nel corso del secondo giro: Jorge Lorenzo è entrato con foga alla curva 10, ha tirato giù Andrea Dovizioso che a sua volta ha steso Maverick Vinales e Valentino Rossi. Strike di grandi dimensioni che ...

MotoGP : Marquez trionfa nel Gp Catalogna : 14.43 Marc Marquez (Honda) domina il Gp di Catalogna. L'iridato conquista così il 74° successo (4° stagionale) che gli permette di allungare nella classifica. Il francese Quartararo (Yamaha),che era partito in pole, termina al secondo posto dopo uno spettacolare duello con Petrucci (Ducati). Iannone chiude 11°. La svolta della gara al 2° giro quando Lorenzo, nel tentativo di guadagnare il secondo posto alle spalle di Marquez, innesca una ...