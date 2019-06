MotoGp | a Montmelò vince Marc Marquez dopo lo strike di Jorge Lorenzo

MotoGp – Si spengono i semafori al Montmelò : ecco la partenza del Gp di Barcellona [VIDEO] : semafori rossi spenti sul circuito del Montmelò, è cominciato il settimo appuntamento del Mondiale di MotoGp Adrenalina che sale, emozioni che affiorano e il cuore che batte all’impazzata. I semafori si spengono, il Gran Premio di Barcellona può cominciare, regalando spettacolo al pubblico presente sulle tribune del circuito del Montmelò. Gara lunga e ricca di insidie, con la variabile gomme che condizionerà e non poco il risultato ...

MotoGp - GP Catalogna 2019 : una gara con tanti pretendenti credibili - chi la spunterà al Montmelò? : Il settimo capitolo del Mondiale di MotoGP 2019 si annuncia come uno dei più imprevedibili e indecifrabili di questo primo scorcio di stagione. Tutti i top team hanno concrete chance di primeggiare in vista del Gran Premio di Catalogna, per un motivo o per un altro, e non c’è un nome di favorito sopra tutti gli altri. Al Montmelò, per esempio, non è per nulla scontato che Marc Marquez possa dominare la scena come spesso è capitato allo ...

MotoGp – Vinales penalizzato al Montmelò - lo spagnolo dispiaciuto : “pena troppo severa” : Maverick Vinales commenta la penalizzazione ricevuta dopo le qualifiche del Gp di Catalunya 2019: le parole dello spagnolo della Yamaha Sabato amaro per Maverick Vinales oggi al Montmelò: lo spagnolo della Yamaha, terzo al termine delle qualifiche del Gp di Catalunya, ha ricevuto una penalizzazione di 3 posizioni in griglia per comportamento scorretto in pista. Vinales è ‘accusato’ di aver ostacolato Fabio Quartararo, impegnato ...

MotoGp – Quartararo guadagna la pole - seconda fila tutta italiana al Montmelò : la griglia del GP di Barcellona : Quartararo conquista la pole position del Gp di Catalogna: seconda fila tutta italiana al Montmelò, la griglia di partenza del settimo round del MotoGP 2019 Fabio (el diablo) Quartararo conquista la pole sul circuito del Montmelò in Catalogna, imponendo il suo tempo con uno stratosferico quarto settore, le condizioni dell’asfalto e le temperature non consentono alle Ducati di dare il meglio sul giro secco. Le Yamaha convincono, con ...

MotoGp – Prima giornata complicata per Petrucci al Montmelò : “manca grip - ho una brutta sensazione in moto” : La Prima giornata in pista al Montmelò non soddisfa Danilo Petrucci, ma il ternano della Ducati non perde l’ottimismo E’ terminata la Prima giornata di prove sul circuito di Barcellona: al Montmelò i piloti sono scesi in pista per FP1 e FP2 del Gp di Catalunya 2019, che si disputerà domenica pomeriggio. giornata difficile per Danilo Petrucci, vincitore del Gp d’Italia, il ternano della Ducati, dopo il 18° tempo del ...

MotoGp – Terminate le seconde libere al Montmelò : Quartararo davanti a tutti - Marquez lontano [TEMPI] : Quartararo si prende la vetta della classifica dei tempi nel finale, Marquez lontano: i risultati della seconda sessione di prove libere del Gp di Catalunya 2019 E’ terminata la seconda sessione di prove libere del Gp di Catalunya 2019: i piloti sono scesi nuovamente in pista sul circuito del Montmelò, a Barcellona, per le FP2. Al termine della sessione è stato Quartararo a segnare il miglior tempo, col crono di 1.40.079, lasciandosi ...

MotoGp – Al Montmelò un Valentino Rossi in versione inedita : Francesca Sofia Novello innamoratissima del suo Dottore [FOTO] : Francesca Sofia Novello sempre più innamorata del suo Valentino Rossi: le manifestazioni d’amore della modella italiana al Montmelò E’ iniziato il weekend di gara del Gp di Catalunya 2019: i piloti sono già scesi in pista questa mattina per la prima sessione di prove libere, con Marquez in testa alla classifica dei tempi, seguito da Quartararo e Vinales. Prima di salire in sella alle loro moto, i campioni delle due ruote sono ...

DIRETTA MotoGp/ Streaming video prove libere : Marquez 1° nella FP1 al Montmelò : DIRETTA MOTOGP, Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 Gp Catalogna 2019 Barcellona: tempi e classifica delle sessioni al Montmelò, oggi 14 giugno,.

MotoGp – La situazione Yamaha non migliora al Montmelò - Meregalli sincero : “momento non facile” : Maio Meregalli non rassicura i fan Yamaha alla vigilia del Gp di Catalunya e sui test di lunedì… I piloti della MotoGp sono pronti a tornare nuovamente in pista e lo faranno già a partire da domani per le prime prove libere del Gp di Catalunya 2019. Oggi i campioni delle due ruote sono stati protagonisti della tradizionale conferenza stampa, a seguito della quale hanno posato in abiti elegantissimi per delle foto speciali, realizzate ...

MotoGp – Vinales al Montmelò per migliorarsi : “in prova andiamo bene - in gara cambia tutto! E’ frustrante” : Vinales spera in un buon risultato davanti al suo pubblico: le parole dello spagnolo nelal conferenza stampa del Gp di Catalunya E’ tutto pronto al Montmelò per un nuovo weekend di gara di MotoGp: i piloti sono stati protagonisti oggi della tradizionale conferenza stampa del giovedì, nella quale hanno raccontato le sensazioni con le quali arrivano al Gp di Catalunya 2019. AFP/LaPeresse Tra coloro che vorranno sicuramente far bene ...

MotoGp – Marquez al Montmelò con un casco speciale - lo spagnolo spiega : “ecco come lo abbiamo realizzato” [VIDEO] : Marc Marquez al Montmelò con un nuovo casco speciale: lo spagnolo spiega il suo nuovo elmetto per la sua gara di casa E’ tutto pronto al Montmelò per un nuovo appuntamento della stagione 2019 di MotoGp: i piloti spagnoli vorranno mettersi in mostra davanti al loro pubblico al Gp di Catalunya, con Marc Marquez che, in particolar modo, battaglierà con i suoi rivali per tentare di salire sul gradino più alto del podio. Per la sua gara ...

MotoGp – Valentino Rossi pessimista al Montmelò - le parole del Dottore non rassicurano i fan : Sensazioni non troppo ottimiste per Valentino Rossi al Montmelò: le parole del Dottore alla vigilia del Gp di Catalunya 2019 non rassicurano i fan dopo la delusione del Mugello E’ arrivato il momento di fare nuovamente il tifo per i piloti della MotoGp: dopo una settimana di pausa dalla gara del Mugello, dove a trionfare è stato un eccezionale Danilo Petrucci, i campioni delle due ruote sono pronti a sfidarsi nuovamente in pista, al ...

MotoGp – Ducati : 10 cose da sapere prima del GP di Catalogna a Montmelò : Il tracciato situato a 20km dalla città di Barcellona nel corso degli anni ha regalato grandi soddisfazioni alla Rossa di Borgo Panigale Il tracciato alle porte di Barcellona nel corso degli anni ha regalato grandi soddisfazioni alla Casa di Borgo Panigale, che vi ha colto la sua prima, storica vittoria in MotoGp nel 2003 con Loris Capirossi ma anche conquistato successi in tempi più recenti con Andrea Dovizioso (2017) e Jorge Lorenzo ...