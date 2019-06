MotoGp | a Barcellona vince Marquez | diretta tv e streaming del Gp di Catalogna

MotoGp - Marquez prende il largo su Dovizioso : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Barcellona : Il pilota spagnolo aumenta il proprio vantaggio in classifica, sfruttando la caduta del Dovi causata dalla scivolata di Lorenzo Il Mondiale di MotoGp prende sempre più la strada di Cervera, soprattutto dopo quanto avvenuto nel corso del Gp di Barcellona. Marc Marquez vince la gara al Montmelò, precedendo sul traguardo Fabio Quartararo e Danilo Petrucci, unici superstiti insieme alle due Suzuki del disastro combinato in curva 10 da ...

MotoGp – Marquez vincente e fortunato - Quartararo sorride - Petrucci ancora sul podio : le parole dei piloti dopo Barcellona : Marquez vincente e fortunato a Barcellona, Quartararo conferma il suo talento, Petrucci ancora sul podio dopo il Mugello: le parole dei piloti al parco chiuso Anche la gara di Barcellona sorride a Marc Marquez. Il pilota spagnolo, in difficoltà nelle prove libere e secondo dopo le qualifiche, aveva mostrato qualche problema di troppo nel weekend catalano che aveva fatto sorgere più di qualche dubbio sulla sua possibile vittoria odierna. Un ...

MotoGp - Jorge Lorenzo non cerca alibi : le parole dello spagnolo dopo il crash del Gp di Barcellona : Il pilota della Honda si è assunto pienamente le responsabilità dell’incidente, sottolineando di aver preferito cadere senza creare danni agli altri Jorge Lorenzo non cerca alibi, il pilota della Honda si assume la completa responsabilità dell’incidente che ha estromesso dal Gp di Barcellona anche Dovizioso, Rossi e Viñales. Interrogato ai microfoni di Sky Sport, il maiorchino ha ammesso: “mi dispiace aver fatto cadere ...

MotoGp – Si spengono i semafori al Montmelò : ecco la partenza del Gp di Barcellona [VIDEO] : semafori rossi spenti sul circuito del Montmelò, è cominciato il settimo appuntamento del Mondiale di MotoGp Adrenalina che sale, emozioni che affiorano e il cuore che batte all’impazzata. I semafori si spengono, il Gran Premio di Barcellona può cominciare, regalando spettacolo al pubblico presente sulle tribune del circuito del Montmelò. Gara lunga e ricca di insidie, con la variabile gomme che condizionerà e non poco il risultato ...

MotoGp - oggi la gara a Barcellona : diretta tv e streaming del Gp di Catalogna : A sorpresa c'è Fabio Quartararo in pole position al gran premio di MotoGp di Catalogna sul circuito del Montmelo. Occhio...

MotoGp – Terminato il warm up a Barcellona : Quartararo resta il più veloce - Valentino Rossi nella top ten [TEMPI] : Il pilota francese chiude davanti a tutti il warm up di Barcellona, precedendo Marc Marquez e Aleix Espargaro Fabio Quartararo comincia benissimo la domenica del Gp di Barcellona, chiudendo davanti a tutti il warm up, ultimo step prima della gara di questo pomeriggio. Il pilota francese ferma il crono sull’1:39.918, precedendo di 47 millesimi la Honda di Marc Marquez e di due decimi e mezzo l’Aprilia di Aleix Espargaro. Quarto ...

MotoGp – Giulia De Lellis a Barcellona con Iannone - ufficializzata la love story : “ho fatto un giro in cinquantino con lui e…” [FOTO e VIDEO] : Giulia De Lellis e Andrea Iannone escono allo scoperto: l’influencer italiana al Montmelò col pilota Aprilia Negli ultimi giorni non si fa che parlare dei rumors riguardanti un nuovo flirt per Andrea Iannone: il pilota Aprilia avrebbe fatto breccia nel cuore di Giulia De Lellis. L’influencer italiana, ex cortaggiatrice di Uomini e Donne, sembra essere affezionata al nome ‘Andrea’, tanto da averne scelto un altro ...

MotoGp - colpo di scena a Barcellona : Viñales penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza : Per l’episodio che lo ha visto protagonista con Quartararo, lo spagnolo è stato penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza Brutte notizie per Maverick Viñales, il pilota della Yamaha infatti non partirà dalla prima fila a Barcellona per via di una penalizzazione di tre posizioni ricevuta dalla Commissione Gara. AFP/LaPresse Lo spagnolo ha pagato infatti il comportamento tenuto alla fine delle qualifiche quando, pur non ...

MotoGp – Quartararo guadagna la pole - seconda fila tutta italiana al Montmelò : la griglia del GP di Barcellona : Quartararo conquista la pole position del Gp di Catalogna: seconda fila tutta italiana al Montmelò, la griglia di partenza del settimo round del MotoGP 2019 Fabio (el diablo) Quartararo conquista la pole sul circuito del Montmelò in Catalogna, imponendo il suo tempo con uno stratosferico quarto settore, le condizioni dell’asfalto e le temperature non consentono alle Ducati di dare il meglio sul giro secco. Le Yamaha convincono, con ...

MotoGp – Quartararo sorride - Marquez scruta le Ducati e Viñales non si esalta : le parole dei top3 nel parco chiuso di Barcellona : Le prime sensazioni di Quartararo, Marquez e Viñales nel parco chiuso al termine delle qualifiche del Gp di Barcellona Una pole dal sapore speciale per Fabio Quartararo quella conquistata a Barcellona, arrivata a pochi giorni dall’intervento al braccio. Un risultato davvero pazzesco, che sottolinea la crescita del pilota francese in questo primo anno di MotoGp, nel corso del quale ha già dimostrato di saperci fare. Interrogato nel ...

MotoGp – Rins davanti a tutti nelle FP3 di Barcellona : bene Valentino Rossi - Marc Marquez rischia di restare fuori! [TEMPI] : Alex Rins chiude davanti a tutti nelle FP3 di Barcellona: bene le Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales, chiudono la top 10 Marc Marquez e Jorge Lorenzo Dopo le FP2 dominate dal giovane rookie Fabio Quartararo, le FP3 del Gp di Catalunya regalano grande spettacolo e diversi dati interessanti, soprattutto in ottica qualifiche. Il tempo migliore lo fa registare lo spagnolo Rins che si piazza davanti a tutti in 1:39.547. Il pilota ...

MotoGp – Terminate le FP1 a Barcellona : Quartararo bracca Marquez - Valentino Rossi non brilla [TEMPI] : Il pilota spagnolo chiude la prima sessione di prove libere davanti a Quartararo e Viñales, mentre Valentino Rossi non brilla chiudendo al nono posto Marc Marquez comincia benissimo il week-end del Montmelò, il pilota della Honda chiude davanti a tutti la prima sessione di prove libere del Gp di Barcellona, precedendo di un decimo la Yamaha satellite di Fabio Quartararo e quella ufficiale di Maverick Viñales. Quarta posizione invece per la ...

MotoGp - Valentino Rossi : “Sto meglio ora di quando ero in Ducati - avevo un sacco di problemi. Barcellona mi piace” : Valentino Rossi non era presente nella conferenza stampa che ha aperto il fine settimana riservato al GP di Catalogna 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha però parlato ugualmente alla vigilia dell’appuntamento di Barcellona, si è soffermato in particolar modo sui giorni trascorsi a Cavallara dove si è allenato guidato una moto da cross: “E’ stato molto divertente guidare con Dovizioso e Petrucci, c’erano anche ...

Maverick Vinales MotoGp - GP Catalogna 2019 : “Barcellona mi piace - potenziale superiore al Mugello” : Maverick Vinales vuole essere protagonista nel GP di Catalogna 2019, tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena nel weekend a Barcellona. Lo spagnolo gareggerà di fronte al proprio pubblico e spera di ottenere un risultato importante dopo un periodo un po’ difficile, la Yamaha fatica a esprimere il suo potenziale e il compagno di squadra di Valentino Rossi non riesce a lottare per le posizioni di vertice: la speranza è che la musica ...