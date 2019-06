Motocross | GP Lettonia 2019 | risultato gara-1 Herlings torna alla vittoria | Cairoli 3°

LIVE Motocross - GP Lettonia MXGP 2019 in DIRETTA : Tony Cairoli agguanta il podio e guadagna punti su Gajser! Dalle 16.10 gara-2! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della gara – Cronaca qualifiche – Programma odierno Si chiude qui una stupenda prima manche del GP di Lettonia, noi vi diamo appuntamento alle ore 16.10 per gara-2. Jeffrey Herlings vince gara-1!! Secondo Tonus, terzo un ottimo Cairoli che guadagna punti su Gajser nonostante i problemi fisici! Non è finita!! Tonus si fa sotto ed è pronto ad attaccare Herlings nelle ...

LIVE Motocross - GP Lettonia MXGP 2019 in DIRETTA : Tonus al comando davanti a Herlings e Cairoli - Gajser è 6° : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della gara – Cronaca qualifiche – Programma odierno -4′ Negli ultimi giri Tonus sta imprimendo un ritmo indiavolato ed ha accumulato un discreto margine di 3″ su Herlings e 5″ su Cairoli. -6′ Caduta di Jasikonis!! Il lettone stava dando tutto per raggiungere Febvre e Cairoli ed ora è solo 13°. Cairoli resiste e prova a difendere il podio dagli ...

LIVE Motocross - GP Lettonia MXGP 2019 in DIRETTA : Tonus al comando davanti a Cairoli e Herlings - 5° Gajser : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della gara – Cronaca qualifiche – Programma odierno -15′ Herlings è un fulmine nella sezione delle gobbe e passa Cairoli all’interno per la seconda piazza, mentre Tonus ha rallentato ed è ormai braccato dal duo della KTM. -16′ Tony prova a reagire e rientra a meno di 1″ dal leader della gara Tonus! Herlings è vicino all’azzurro ma non ...

LIVE Motocross - GP Lettonia MXGP 2019 in DIRETTA : Cairoli davanti a tutti all’inizio di gara-1!! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della gara – Cronaca qualifiche – Programma odierno -25′ Tim Gajser in difficoltà! Lo sloveno scivola in quinta piazza dopo aver subito l’attacco di Febvre, Cairoli può guadagnare molti punti nel Mondiale! -26′ Giro veloce di Tony Cairoli in 1’56″4, ma Herlings ha solo 2″ da recuperare e comincia ad avvicinarsi nel corso del terzo ...

Motocross - a che ora gareggia Tony Cairoli? Su che canale vedere in tv e streaming il GP di Lettonia : Oggi domenica 16 giugno si disputa il GP Lettonia 2019, tappa del Mondiale Motocross MXGP. Appuntamento cruciale per l’intero campionato, siamo arrivati a metà stagione e la lotta per il titolo iridato entra nel vivo: Tony Cairoli ha faticato in Russia a causa di un infortunio e deve assolutamente reagire in questo appuntamento, il siciliano è secondo in classifica a 13 punti di distacco da Tim Gajser e cercherà di ritornare al ...

LIVE Motocross - GP Lettonia MXGP 2019 in DIRETTA : Tony Cairoli deve mutare l’inerzia a favore di Gajser : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE Presentazione della gara – Cronaca qualifiche – Programma odierno Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Lettonia 2019, nona tappa del Mondiale MXGP 2019. La massima categoria internazionale del Motocross va di scena sul fondo morbido di Kegums per concludere la prima metà di un Campionato caratterizzato dal duello iridato tra Tony Cairoli e Tim Gajser. Lo sloveno della ...

Motocross - GP Lettonia MXGP 2019 : orari delle gare e come vederle in tv e streaming : Dopo le qualifying race disputate ieri è tempo di fare sul serio per quanto riguarda il Gran Premio di Lettonia 2019 del Motocross. MXGP e MX2 scenderanno in pista a Kegums per regalarci il solito grande spettacolo. Nella classe regina il duello tra Tim Gajser e Tony Cairoli è pronto a fare scintille, con l’inserimento del campione Jeffrey Herlings che, rientrante dopo il lungo infortunio, avrà tutte le intenzioni di tornare ai suoi ...

Motocross - GP Lettonia 2019 : orari di qualifiche e gara. Programma - tv e streaming : Il campionato mondiale di Motocross prosegue senza soluzione di continuità e, dopo la tappa del Gran Premio di Russia di Orlyonok, il Circus si trasferisce in Lettonia, per il Gran Premio sul circuito di Kegums. Siamo giunti al nono appuntamento della stagione, e siamo nel vivo del campionato, dato che si correrà anche nel prossimo weekend in Germania, prima della doppia trasferta indonesiana di luglio. Anche a Kegums tornerà in scena la sfida ...

Motocross - GP Lettonia MXGP 2019 : il programma e gli orari del fine settimana. Come vedere le gare in tv e streaming : A partire da domani il Mondiale Motocross si trasferisce a Kegums per il Gran Premio di Lettonia 2019, ottavo round di una stagione entrata ormai definitivamente nella fase più intensa anche nella lotta per il titolo. Nella classe regina MXGP infiamma il testa a testa tra Tony Cairoli e Tim Gajser, con lo sloveno che si è portato in vetta alla classifica generale con 13 punti di vantaggio sul nostro portacolori dopo aver collezionato tre ...

Motocross - GP Lettonia 2019 : Jeffrey Herlings - una mina vagante nella lotta iridata tra Cairoli e Gajser : Il Mondiale MXGP 2019 si sta trasformando sempre più in un romanzo quanto mai avvincente e dal finale tutt’altro che scontato. L’infortunio durante gli allenamenti invernali del campione del mondo Jeffrey Herlings sembrava ridurre tutto ad un monologo di Tony Cairoli ma, come nei racconti epici si è inserito subito Tim Gajser, lo sfidante giovane e pronto a mettere in dubbio la leadership del nove volte campione del mondo. Questa ...

Motocross - GP Lettonia 2019 : Tony Cairoli - serve una scossa per arginare un Gajser scatenato : Non è un momento facile per Tony Cairoli. Il nove campione del mondo del Motocross è reduce da un weekend in Russia, ad Orlyonok, complicato: i problemi fisici e la doppietta di Tim Gajser hanno contribuito alla perdita della vetta della graduatoria generale della MXGP. A guidare ora è lo sloveno con 13 punti di vantaggio su Tony e la reazione deve esserci in vista del round a Kegums (Lettonia), in programma nel prossimo weekend. Sulla sabbia ...