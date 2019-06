Mondiale femminile | Manuela Giugliano | “ora facciamo paura a tutte”

Mondiale femminile - il Canada supera 2-0 la Nuova Zelanda [FOTO] : 1/18 AFP/LaPresse ...

Mondiale femminile - le detenute-calciatrici di Rebibbia scrivono lettera per le Azzurre : L’Italia continua a volare al Mondiale femminile, le detenute-calciatrici di Rebibbia hanno scritto una lettera in vista dei prossimi incontri. “Vi seguiamo e vi auguriamo di vincere il campionato Mondiale. Facciamo un tifo sfegatato. Comunque vada pensiamo che siete ragazze fortissime e che avrete tanti successi.Noi saremo al vostro fianco!”. Il presidente della Camera Roberto Fico su Facebook ha annunciato: ...

Mondiale femminile - il mercato della brasiliana Andressa Alves : La seconda giornata del Mondiale del Brasile non ha portato un risultato positivo, ma certamente un’ottima prestazione. Le calciatrici tornano a casa con una sconfitta, galeotto l’autogol di Monica. Una rimonta amara da parte dell’Australia che mette a serio rischio la qualificazione delle verdeoro. Intanto si è messa ancora una volta in risalto Andressa Alves Da Silva, calciatrice attualmente in forza nel Barcelona. ...

Mondiale femminile - Olanda-Camerun 3-1 : Orange agli ottavi - africane ferme al palo : Mondiale femminile – L’Olanda batte 3-1 il Camerun, sale a 6 punti nel girone E e prenota un posto negli ottavi di finale del Mondiale femminile. africane ferme a 0. Parte meglio l’Olanda che tiene il pallone ma non riesce a rendersi particolarmente pericolosa. La prima grossa occasione è per il Camerun con Onguene che calcia a lato a pochi passi. dalla porta. Al 41′ è, però, l’Olanda a passare con un colpo di ...

Mondiale femminile - tutti pazzi per le azzurre : quasi tre milioni di italiani davanti alla tv! : Mondiale Femminile – tutti pazzi per le azzurre. L’Italia Femminile entusiasma, la ‘manita’ alla Giamaica ha fatto seguito al successo all’esordio contro l’Australia permettendo alle ragazze del ct Bertolini di accedere agli ottavi di finale. E gli italiani hanno apprezzato. Erano davvero in tanti, ieri pomeriggio, davanti alla tv. La seconda gara del girone è stata infatti vista da 2 milioni e 870 mila ...

Mondiale femminile - l’Inghilterra batte l’Argentina e vola agli ottavi : decide un gol della Taylor [FOTO] : 1/13 AFP/LaPresse ...

Mondiale femminile - Gravina : “è ora di riconoscere il professionismo alle ragazze” : “E’ ora di riconoscere il professionismo alle ragazze del calcio che giustamente lo rivendicano.” L’Italia regala spettacolo al Mondiale femminile ed il n.1 Figc Gravina rilancia all’ANSA la proposta e parla delle ipotesi per il futuro. “In tempi non sospetti, abbiamo suggerito una proposta che consentirebbe ai club femminili, cosi’ come per il primo livello del professionismo maschile, di attutire ...

Mondiale femminile - Sara Gama ci rimette un dente : “l’ho sacrificato per il passaggio del turno” : “Come sta il mio dente? Vediamo dopo il check all’ospedale, non benissimo ma l’abbiamo sacrificato per il passaggio del turno”. Sono le dichiarazioni di Sara Gama, difensore e capitano della Nazionale ai microfoni di Sky Sport, violento scontro di gioco contro una avversaria, a rimetterci è stato un dente. “Oggi ho avuto il sostegno di tutte, dobbiamo essere forti mentalmente e i fatti parlano”. ...

Mondiale femminile - Giorgia Meloni : “avanti tutta - cariche per la prossima partita” : Successo per l’Italia al Mondiale femminile, spettacolare 0-5 contro la Giamaica. Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, scrive su Facebook: “Avanti tutta senza guardare indietro, Azzurre. cariche per la prossima partita”. Prestazione da incorniciare per le ragazze di Milena Bertolini, il successo di oggi ha permesso alla squadra di staccare il pass per gli ottavi di finale della competizione, adesso ...

Mondiale femminile - l’entusiasmo di Mancini : “siete il grande orgoglio italiano” : “Ancora una grande soddisfazione, siete il grande orgoglio italiano!”. E’ questo il tweet di Roberto Mancini, ct della Nazionale azzurra maschile di calcio che commenta così il successo dell’Italia nel mach contro la Giamaica, netto 0-5 che ha permesso si staccare il pass per gli ottavi di finale, grandi protagoniste Galli e Girelli. E’ un momento magico le le Nazionali italiane, la squadra di Mancini sta ...

Mondiale femminile - Elisabetta Casellati : “continuate così” : Altro successo per l’Italia nel match del Mondiale femminile contro la Giamaica. Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, scrive su Twitter: “Grandissime ragazze, avete conquistato gli ottavi di finale. Continuate cosi’. Forza Azzurre. Il Calcio rinascera’ grazie alle donne”. Tutto facile per le azzurre che hanno dominato in lungo ed il largo, il risultato di 0-5 non lascia dubbi sull’andamento ...

Mondiale femminile - i complimenti di Gravina : “adesso obiettivi più importanti” : “Sono ragazze splendide, anche oggi hanno fatto una bellissima prestazione. Le azzurre ormai rappresentano una splendida realtà, ora non resta che sognare per obiettivi ancora più importanti”. Sono le dichiarazioni del presidente della Figc, Gabriele Gravina, ai microfoni della Rai che commenta così il netto successo dell’Italia contro la Giamaica che ha permesso di staccare il pass per gli ottavi. Il numero uno di via ...

Mondiale femminile - la ministra Bongiorno : “tutti a tifare per voi - bravissime” : “Il miracolo non e’ solo il successo o i 5 gol ma che anche oggi eravamo tutti a tifare per voi! Bravissime! GiamaicaItalia”. E’ il messaggio su Twitter della ministra per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, dopo il secondo match dell’Italia valido per il Mondiale femminile, netto successo per le azzurre che hanno dominato in lungo ed in largo, il risultato di 0-5 non lascia dubbi ...