Moglie e figlio vittime dell' attentato di Nizza | papà si lascia morire consumato dal

Palermo - uccide la Moglie e si barrica in un negozio. Il figlio però scagiona il padre : "Mi ha salvato" : Roberto Chifari Foto Vincenzo Ganci - Migi Press Svolta nel giallo di Carini. Secondo la versione del figlio della coppia, non sarebbe stato il padre ad aggredire la madre ma il contrario. Gli investigatori indagano sulla versione del ragazzo quattordicenne Un vero e proprio giallo. Di questo si tratta perché l'omicidio di ieri a Carini, grosso centro in provincia di Palermo, ha spiazzato un po' tutti. A partire da chi sul caso sta ...

L’attentato gli tolse Moglie e figlio. Dopo tre anni muore di dolore : Si era presentato dinanzi a lei pochi giorni Dopo L’attentato. Quella tragica, assurda sera del 14 luglio 2016, sotto un camion che correva all’impazzata, Tahar Mejri, 42 anni, aveva perso la moglie, Olfa, e il figlio, Kylan, appena quattro anni. «Al primo appuntamento vidi un uomo smagrito, con gli occhi rossi. Eravamo in piena estate e lui aveva ...

