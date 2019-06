Migranti | Salvini | “Sea Watch al largo di Lampedusa? Per me può stare nel Mediterraneo

ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 giugno 2019) “Sono stati autorizzati a scendere bimbi, donne incinte e malati. Io voglio il bene di tutti ma per quello che riguarda questa nave fuorilegge per me puòlì per settimane, per mesi, fino a Capodanno”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteocommentando lo sbarco adi alcuni deidella Sea. “Ci sono persone a bordo per scelta di questi delinquenti, per scelta di questi sequestratori di esseri umani – ha detto-. Bambini, donne incinte e malati scendono, questi delinquenti risponderanno alle loro coscienze di eventuali problemi. Questi dovevano andare in Libia, potevano andare in Tunisia o a Malta: sono arrivati in Italia. L’hanno chiesto loro il porto alla Libia, la Libia lo ha dato e loro hanno disobbedito”. Seafirma divieto d’ingresso in ...

