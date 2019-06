Migranti | l' inchiesta di Repubblica | ' Sedati e legati in Germania e trasferiti in Italia'

CAOS Migranti/ Sea Watch 3 - sbarco e inchiesta : poca giustizia e molta politica : Il pm di Agrigento ha posto sotto sequestro la Sea Watch 3, ma dopo avere autorizzato lo sbarco. Un precedente tutto politico

Migranti : caso Sea Watch - la procura di Agrigento aprirà un'inchiesta : Il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, e il pubblico ministero Alessandra Russo, presenti a Lampedusa per coordinare le indagini sul caso della Mare Jonio, hanno deciso di aprire un'inchiesta anche sulla vicenda della Sea Watch. Lo stesso Vella sta andando sulla banchina dove, a breve, arriveranno i diciotto Migranti autorizzati a sbarcare. Il fascicolo verrà aperto per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e ...

Migranti - "Da Open Arms nessun illecito" : archiviata l'inchiesta contro la Ong spagnola : Resta pendente alla Procura di Ragusa il fascicolo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e violenza privata

Migranti : il gip di Catania archivia l'inchiesta sulla nave Open Arms : Accogliendo la richiesta della procura, il gip del tribunale di Catania ha archiviato la posizione del comandante Marc Reig Creus e del capo missione Ana Isabel Montes Mier della nave dell'Ong spagnola Proactiva Open Arms indagati per associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina per lo sbarco a Pozzallo (Ragusa), nel marzo 2018, di 218 Migranti soccorsi al largo della Libia. Resta pendente alla procura di Ragusa il ...

