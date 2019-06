Maxi esercitazione del Soccorso Alpino e della Capitaneria di Porto nella Riserva dello

meteoweb.eu

(Di domenica 16 giugno 2019) Un escursionista ferito gravemente dopo essere scivolato lungo un sentiero impervio, impossibile trasportarlo via terra. Così i soccorritori decidono di calarlo in barella con le corde da una scogliera a picco sul mare. Qui c’è una imbarcazione ad attenderlo per trasferirlo nelpiù vicino. È lo scenario dell’congiunta trae speleologico siciliano edidi Trapani che si è svolta stamattinaZingaro nell’ambitomanifestazione “Sicuri sul sentiero”, la giornata nazionale dedicata alla prevenzione degli incidenti estivi in montagna o qualsiasi altro ambiente impervio. Due squadre di tecniciStazione Palermo-Madonie hanno montato uno stand all’ingresso sud lato Scopello, con esposizione di attrezzature e distribuzione di materiale informativo. Alla manifestazione hanno collaborato anche la direzione ...

fabrizio_barone : RT @abruzzoweb: INCENDI BOSCHIVI: MAXI ESERCITAZIONE REGIONALE AD ARAGNO CON 200 UNITA' - abruzzoweb : INCENDI BOSCHIVI: MAXI ESERCITAZIONE REGIONALE AD ARAGNO CON 200 UNITA' - Centralmente : L'Aquila, maxi esercitazione della Protezione Civile... -