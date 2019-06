Maxi-blackout | mezzo Sud America al buio Paralizzato aeroporto di Buenos Aires | fermi

ilfogliettone

(Di domenica 16 giugno 2019) Un enorme guasto nel sistema di interconnessione elettrica ha lasciato alArgentina, Uruguay e parte di Brasile, Paraguay, Bolivia e Cile. Lo ha riferito in un tweet la societa' di fornituraArgentina, Uruguay e parte di Brasile, Paraguay, Bolivia e Cile Edesur Argentina. L'interruzione di corrente si e' verificata alle 7:06 (le 14:06 in Italia) e ha avuto immediate ripercussioni su circa 50 milioni di persone. E' stata interrotta la circolazione di autobus e treni per mancanza di segnaletica elettrica.Le cause del guasto non sono ancora note e la compagnia elettrica sta lavorando per accertarle. In Argentina la somministrazione di energia elettrica e' ripresa in alcune regioni (Cuyo, Noa e Comahue), ma il governo ha parla di "collasso" e ha avvertito che ci vorranno diverse ore prima che la situazione torni alla normalita'. Paralizzata l'attivita' dell'Aeroparque, il secondo ...

