ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 giugno 2019)ma anche parti del Paraguay e del Brasile sonoda oltre due ore a causa di un norme guasto nel sistema di interconnessione, come riferisce la società di fornituraEdesurche dà la notizia sul suo profilo Twitter. Ilout ha immediatamente paralizzato i servizi ferroviari e gli autobus della regione di Buenos Aires. Lo stop all’erogazione di energiaè avvenuto intorno alle 7 del mattino ora locale e riguarda non solo la capitaleBuenos Aires ma anche le province di Santa Fe e San Luis, che si stavano preparando alle elezioni locali. L'articolo-out inda ore per un guasto proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : ULTIM'ORA / ARGENTINA Maxi guasto alla rete elettrica #Argentina #16giugno #blackout - Cascavel47 : Maxi black-out in Sudamerica: Argentina e Uruguay senza corrente elettrica da ore per un guasto… - Maxi_Gooner : Ore 02:40 di notte. Credo di aver perso la testa ed essere pazzo. Ho sognato di essere protagonista di una specie… -