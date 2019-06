Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus | Napoli non ci sta! La clamorosa

sportfair

(Di domenica 16 giugno 2019) I napoletani non ci stanno: la reazione dopo l’annuncio che ufficializza l’arrivo diallaFinalmente l’annuncio tanto aspettato è arrivato:è ildopo l’addio tra il club bianconero e Massimiliano Allegri. Una scelta che non fa per nulla piacere ai napoletani che non hanno ben reagito alla notizia: nel quartiere di Bagnoli è stata infatti rimossa oggi la targa celebrativa proprio per l’partenopeo, apposta in via Silio Italico. AFP/LaPresse “Qui è nato il Comandante. Il popolo napoletano ringrazia l’arteficebellezza. Hasta siempre comandante“, si leggeva sulla targa. A svelare l’accaduto è stato un gruppo di attivisti del “Laboratorio Politico Iskra”: “non abbiamo mai voluto confondere politica e tifo ma ci ...

juventusfc : UFFICIALE | Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus ?? - juventusfcen : OFFICIAL | Maurizio Sarri is the new Juventus coach. #WelcomeSarri ?? - FabrizioRomano : OFFICIAL: Maurizio Sarri is new Juventus manager! ???? #CFC #Chelsea #Juve #Sarri -