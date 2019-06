Matteo Berrettini vince il torneo di Stoccarda | è il secondo giocatore italiano nella

ATP Stoccarda 2019 - Matteo Berrettini : “Non riesco a credere di aver vinto - è stato un torneo fantastico” : Matteo Berrettini festeggia sull’erba di Stoccarda, il tennista romano ha vinto il torneo ATP sul verde tedesco e ha così messo il terzo sigillo nel massimo circuito internazionale dopo essersi imposto sulla terra battuta a Gstaad 2018 e a Budapest 2019. Settimana eccezionale per il 23enne che oggi è riuscito a regolare il canadese Felix Auger-Aliassime in una finale molto intensa e avvincente, risolta in due set con un tie-break ...

VIDEO Matteo Berrettini vince ATP 250 Stoccarda : highlights e sintesi della Finale con Auger-Aliassime : Matteo Berrettini ha vinto il Torneo ATP 250 di Stoccarda sconfiggendo il canadese Felix Auger-Aliassime in Finale. Due set di grande spessore per il tennista romano, spettacolare nel tie-break che ha deciso la frazione e che è valso il trionfo sull’erba tedesca: il 23enne ha conquistato il suo terzo trofeo nel massimo circuito internazionale, il primo su questa superficie dopo i due guadagnati sulla terra battuta a Gstaad e Budapest. Il ...

Il tennista italiano Matteo Berrettini ha vinto il torneo di Stoccarda - senza mai perdere un set : Il tennista italiano Matteo Berrettini ha vinto la Mercedes Cup, il torneo sull’erba di Stoccarda, in Germania, dopo aver battuto in finale il canadese Félix Auger-Aliassime per 6-4, 7-6 (11). In tutto il torneo Berrettini non ha perso neanche un

ATP 250 Stoccarda 2019 - quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini vincendo il torneo? Cifra molto interessante : Domenica indimenticabile per Matteo Berrettini che ha vinto il Torneo ATP 250 di Stoccarda, il tennista romano ha sconfitto il canadese Auger-Aliassime in finale e ha così potuto alzare al cielo il prestigioso trofeo sull’erba tedesca: si tratta del terzo sigillo in carriera nel massimo circuito per il nostro portacolori che in passato si era imposto sulla terra rossa a Gstaad e a Budapest. Il numero 2 d’Italia è stato semplicemente ...

L’erba di Stoccarda si colora di azzurro! Matteo Berrettini batte Auger-Aliassime : 3° titolo e best ranking per il tennista romano : Matteo Berrettini si aggiudica la ‘Mercedes Cup’: il tennista italiano batte Felix Auger-Aliassime nella finale di Stoccarda ottenendo il 3° titolo della carriera e migliorando il proprio best ranking Da quest’oggi, l’erba di Stoccarda non è più verde ma azzurra! Matteo Berrettini conclude un torneo strepitoso con un trionfo eccezionale nella finalissima della ‘Mercedes Cup’ contro il talentuoso next-gen ...

Tennis - ATP 250 Stoccarda 2019 : Matteo Berrettini in trionfo sull’erba tedesca! Auger-Aliassime battuto in due vibranti set : Terzo titolo ATP per Matteo Berrettini nella propria carriera. Il romano porta a casa l’ATP 250 di Stoccarda, battendo in una finale di livello davvero alto il diciottenne canadese Felix Auger-Aliassime, grande speranza anche del Tennis mondiale, con il punteggio di 6-4 7-6(11). Si tratta del secondo titolo su erba nella storia per un giocatore italiano: il precedente, nel 2011, lo conquistò Andreas Seppi a Eastbourne contro il serbo Janko ...

Matteo Berrettini festeggia il nuovo best ranking Atp! Che salto in classifica - è a ridosso della top20 dopo Stoccarda! : Matteo Berrettini ha vinto il Torneo ATP 250 di Stoccarda, l’azzurro ha sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime nella finale andata in scena sull’erba tedesca e ha così conquistato il suo terzo torneo nel massimo circuito internazionale, il primo su questa superficie. Il romano si è imposto autorevolmente in due set, fantastico il tie-brak con cui ha chiuso la contesa con una grande personalità. Il 23enne, che aveva incominciato ...

ATP Stoccarda 2019 - Matteo Berrettini : “Decisivo il primo break contro Struff. La Finale? Ora stretching per arrivarci al meglio” : Sabato ricco di emozioni per Matteo Berrettini che si è qualificato alla Finale del Torneo ATP 250 di Stoccarda, si tratta del quarto atto conclusivo in carriera per il tennista romano nel massimo circuito, per la prima volta lotterà per un titolo sull’erba. Il 23enne ha sconfitto il tedesco Jan-Lennard Struff e domani tornerà in campo per affrontare il canadese Felix Auger-Aliassime con l’obiettivo di alzare al cielo il trofeo, da ...

Matteo Berrettini prosegue la scalata nel ranking Atp! La nuova classifica del romano : e se vincesse la finale a Stoccarda… : Matteo Berrettini si è qualificato alla finale del Torneo ATP 250 di Stoccarda, il tennista romano si è guadagnato l’accesso all’atto conclusivo della prestigiosa kermesse sull’erba tedesca e domani tornerà in campo per affrontare Felix Auger-Aliassime. Il tennista romano se la giocherà alla pari con il canadese, il 23enne incrocerà il temibile 17enne che oggi ha riposato beneficiando del ritiro di Milos Raonic. La ...

Tennis - ATP 250 Stoccarda 2019 : Matteo Berrettini vola in finale! Battuto Struff in due set - ora sfiderà Auger-Aliassime : Matteo Berrettini conquista la finale nell’ATP 250 di Stoccarda. Il romano è autore di un’altra ottima prestazione, dopo quelle dei giorni precedenti contro Nick Kyrgios, Karen Khachanov e Denis Kudla, battendo il tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 6-4 7-5 in un’ora e 14 minuti. Per l’azzurro si tratta della prima finale sull’erba della carriera sul circuito maggiore, oltre che dell’approdo al ...

VIDEO Matteo Berrettini in semifinale a Stoccarda : highlights e sintesi della vittoria su Kudla : Una vittoria devastante. Due set, anche piuttosto rapidi: Matteo Berrettini vola per la prima volta in semifinale in un torneo su erba, lo fa a Stoccarda, nell’ATP 250, dove oggi si è imposto nei quarti sull’americano Denis Kudla per 6-3 6-3. Dominio assoluto per il romano che al servizio è apparso davvero inscalfibile. Domani la sfida contro il vincente del match tra Pouille e Struff, nel frattempo si gode la certezza del nuovo best ...

Tennis - Matteo Berrettini scala il ranking! Le proiezioni della classifica Atp dopo la semifinale a Stoccarda : Continua a scalare il ranking ATP a suon di prestazioni strepitose Matteo Berrettini. Oggi l’ennesima vittoria: il Tennista romano si è imposto nettamente sullo statunitense Denis Kudla in due set, volando dunque nelle semifinali del torneo di Stoccarda su erba. Stato di forma davvero impressionante per l’azzurro che continua a martellare al servizio, opponendosi al meglio anche in risposta. A fine settimana arriverà sicuramente il ...

Tennis - ATP Stoccarda 2019 : Matteo Berrettini è in semifinale. Demolito anche l’americano Denis Kudla : Prima semifinale sull’erba della carriera per Matteo Berrettini. In quel di Stoccarda il Tennista romano è un rullo compressore e continua a dominare gli avversari. Oggi è il giorno dell’americano Denis Kudla, numero 84 del mondo, schiacciato con un doppio 6-3 in un’ora e un quarto di gioco. Un’altra prestazione eccezionale di Berrettini, che dimostra di saper giocare molto bene su questa superficie e soprattutto di ...

ATP Stoccarda – Matteo Berrettini stacca il pass per la semifinale : sconfitto in due set Denis Kudla : Matteo Berrettini stacca il pass per la semifinale della ‘Mercedes Cup’ di Stoccarda: sconfitto Denis Kudla Bastano 1 ora e 13 minuti a Matteo Berrettini, per staccare il pass valevole per la semifinale della ‘Mercedes Cup‘, torneo ATP 250 con montepremi da 679.015 euro. Sull’erba verde di Stoccarda, Berrettini, numero 30 al mondo, ha superato Denis Kudla (numero 84 del ranking con il punteggio di (6-3 / ...