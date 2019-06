Massimo Schina | In Vivere ero Biagio | lasciai perché ero stanco del mondo della tv

blogo

(Di domenica 16 giugno 2019) Non era il protagonista assoluto, ma di sicuro il volto più popolare tra le cosiddette seconde linee. Se hai guardatonon puoi non ricordarti diCeracchi, amico del cuore di Luca Canale che lavorava come infermiere all'ospedale di Como.Due anni di ciak, per un totale di duecentoventi episodi che regalarono aun'improvvisa e travolgente notorietà. "Venivo riconosciuto ovunque – racconta a Tv Blog – succede ancora oggi, soprattutto tra gli anziani e coloro che all'epoca erano ragazzini. Considerata la fascia oraria di programmazione, era il target che raggiungevo con più facilità".

