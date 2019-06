Luigi Bisignani | la congiura di Paolo Gentiloni contro Nicola Zingaretti | guerra nel Pd

Silvio Berlusconi al capolinea - Luigi Bisignani : la frase di Niccolò Ghedini che segna la fine di Forza Italia : Secondo Luigi Bisignani , con le elezioni anticipate che si profilano, "la vera implosione, ancor più che tra i 5 Stelle, avverrà nelle file di Forza Italia ". Lo scrive in un intervento pubblicato su Il Tempo, dove spiega che "non è più una questione tra prime donne e colonnelli, ma un moto di protes

Silvio Berlusconi - la soffiata di Luigi Bisignani : "Voto anticipato - ma non si può : sarebbe un favore al Cav" : Di una cosa è certo Luigi Bisignani . Sarà voto anticipato , molto presto. Nella sua consueta lettera-editoriale domenicale sul Tempo, si sbilancia anche sulla data, visto che al Quirinale il presidente Sergio Mattarella si sarebbe già rassegnato all'impossibilità di tenere in piedi questo governo ris

Luigi Bisignani e la guerra a Palazzo Chigi : chi è la donna che ha fatto sparire Rocco Casalino : Non ha dubbi, Luigi Bisignani: "Questo governo non sta più in piedi", come da titolo del suo intervento su Il Tempo. Articolo molto interessante, perché oltre a passare in analisi le evidenti ragioni che minano la tenuta dei gialloverdi, si concentra anche sulla sparizione di Rocco Casalino. "A crea