L' oroscopo dell' amore per i single | 17 giugno | Ariete pigro | Capricorno innamorato

(Di domenica 16 giugno 2019) Le previsioni astrologiche di lunedì esortano i segni zodiacali a vincere le paure per aprirsi alle nuove sensazioni amorose con maggiore fiducia e slancio emotivo. Di seguito l'per isegno per segno. Nuove prove nell'dall'alla Vergine: i transiti planetari scatenano una certa pigrizia che non vi è consona, quindi vincetela e uscite aprendovi alle opportunità amorose con fiducia. L'astro d'argento è fortunato per voi e vi spinge all'avventura, quindi datevi da fare. Toro: anche se molto aperti a un cambiamento innovativo, non vi sfuggiranno i problemi e alcune situazioni che nuocciono all'. Che ne dite di apportare le giuste modifiche? Forse una Luna indagatrice e avventurosa vi spinge a osare, superando alcuni condizionamenti che ora appartengono al passato....

