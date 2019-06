Lontano da te | parla Megan Montaner | “La prima volta? Orribile!”

lanostratv

(Di domenica 16 giugno 2019)dida te: “Orribile lain cui ho recitato per…” Si è raccontata con un’intervista pubblicata su Telepiù, attrice spagnola divenuta nota al pubblico italiano per aver interpretato Pepa nella soap Il Segreto. E oggi, a distanza di alcuni anni dal debutto su Canale 5 della serie tv che le ha regalato una grandissima popolarità in Italia,è nuovamente sugli schermi della rete ammiraglia Mediaset, ogni domenica sera, con la fictionda te. Lain cui ho recitato per una fiction italiana è stato orribile, difficilissimo! Questa, però, non ho avuto problemi con la lingua, perchè ho recitato in spagnolo, ma capisco anche l’italiano ha confessato l’attrice. Anticipazionida te,di Alessandro Tiberi: “Siamo amici” Su ...

massimo_san : @La_Connie_ Se I progetti per tuo figlio consistono nel spedirlo lontano da casa dopo gli studi, in un posto dove s… - unaditante : RT @CarloPili: 'Quando il dolore ti parla, non avere paura, non cercare di sfuggirgli. Fermati un momento e ascolta ciò che ha da dirti. Il… - giusyfenty : serpiko6 che parla sugli altri dopo la poracciata fatta dal tipo che lo scelse nel lontano 2016 fa ridere -