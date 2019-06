LIVE Polonia-Belgio 2-1 | Europei Under21 in DIRETTA | lo stacco imperioso di Bielik regala

oasport

(Di domenica 16 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA61′ Schrijvers prova a piazzarla dai 16 metri ma non trova lo specchio della porta, ilspinge alla ricerca del pari. 58 Tiro volante di Cobbaut dagli sviluppi del corner che termina ad un pelo dal palo! 57′ Conclusione di Schrijvers deviata in calcio d’angolo. 55′ Nessuno l’avrebbe mai detto a metà primo tempo, ilè letteralmente scomparso dal campo. 52′ GOOOOOOOL!!! Calcio d’angolo sul quale svettache sale in cielo e colpisce di testa, la palla bacia il palo e finisce in rete per il 2-1 polacco. 51′ Ripresa cominciata in modo molto più equilibrata del primo tempo con lache spinge sull’acceleratore. 48′ Ammonito Lukebakio per una simulazione piuttosto grottesca. 46′ Inizia il secondo tempo senza cambi. 46′ Finita la ...

