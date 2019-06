LIVE Motocross | GP Lettonia MXGP 2019 in DIRETTA | Tony Cairoli agguanta il podio e

oasport

(Di domenica 16 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione della gara – Cronaca qualifiche – Programma odierno Si chiude qui una stupenda prima manche del GP di, noi vi diamo appuntamento alle ore 16.10 per gara-2. Jeffrey Herlings vince gara-1!! Secondo Tonus, terzo un ottimoche guadagna punti su Gajser nonostante i problemi fisici! Non è finita!! Tonus si fa sotto ed è pronto ad attaccare Herlings nelle ultime curve! ULTIMO GIRO! Herlings in testa con 1″1 su Tonus,è terzo con un buon gap di 2″ da gestire su Febvre. Herlings ce la fa con un sorpasso fenomenale all’esterno e va in testa! Tonus non molla e rimane incollato alla KTM dell’olandese. -2 giri alla fine. Herlings ci ha provato nella sezione delle gobbe ma è atterrato male e si è rimesso in scia a Tonus! -1′ Herlings ha ripreso Tonus e si appresta ad ...

OA_Sport : LIVE Motocross, GP Lettonia MXGP 2019 in DIRETTA: Tony Cairoli deve mutare l’inerzia a favore di Gajser - zazoomblog : LIVE Motocross GP Lettonia MXGP 2019 in DIRETTA: Tony Cairoli deve mutare l’inerzia a favore di Gajser -… - zazoomnews : LIVE Motocross GP Russia MXGP 2019 in DIRETTA: Gajser trionfa anche in gara-2 Cairoli si accontenta del quarto post… -